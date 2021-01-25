الأعداد السابقة للصحيفة

تصل لـ 10 آلاف ريال.. "الداخلية" تعلن العقوبات المقررة على العمال 

Time منذ 55 دقيقة
Views 2337
تصل لـ 10 آلاف ريال.. "الداخلية" تعلن العقوبات المقررة على العمال 

الرياض (صدى):
كشفت وزارة الداخلية عقوبات التجمعات العمالية التي تشمل أي تجمع من فئة العمال داخل المنازل أو المباني تحت الإنشاء، أو الاستراحات أو المزارع ونحوها، خلاف مساكنهم يتكون من 5 أشخاص فأكثر في حيز واحد ومحدد ولا يربطهم علاقة سكنية واحدة.

وتشمل العقوبات هي:المرة الأولى للمخالفة: 50.000 ريال على المنشأة أو المسؤول، وعلى الحضور أو الدعوة للحضور أو التسبب بذلك 5000 ريال، بينما المرة الثانية للمخالفة: 100.000 ريال على المنشأة أو المسؤول، وعلى الحضور أو الدعوة للحضور أو التسبب بذلك 10.000 ريال، بالإضافة إلى المرة الثالثة: مضاعفة العقوبة على المسؤول وإحالته للنيابة العامة، ويحال الحضور والمتسبب لذلك للنيابة العامة.

وأشارت وزارة الداخلية:" في حال كانت المنشأة تابعة للقطاع الخاص وتم تكرار المخالفة للمرة الأولى يتم إغلاقها لمدة 3 أشهر، وفي حال تكررت للمرة الثانية تغلق 6 أشهر، إذا كان المخالف من المقيمين في المملكة، فيتم إبعاده عن المملكة، ومنع دخوله نهائيا إليها بعد تنفيذ العقوبة الموقعة في حقه ".

ولفتت إلى أرقام التواصل للإبلاغ عن أي تجمع مخالف: " الرقم المجاني " 999 " في جميع مناطق المملكة، باستثناء منطقتي مكة المكرمة والرياض" 991 ".

ومن جهتها، أوضحت وزارة الصحة،  أنه تم ‏رصد زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا على مدى أسبوعين سببها الرئيسي التجمعات، وعدم الالتزام بالاحترازات الصحية وعدم ارتداء الكمامة.

وأهابت وزارة الصحة، بالجميع بأهمية الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية؛ فالتراخي في ذلك مخالفة للنظام وخطر على صحة المجتمع.

Time واتساب
وزارة الداخلية
وزارة الصحة
كورونا
التجمعات

أحدث التعليقات

ماجد رفاع صلبوخ
عزله ماافلح من لعب لفريق الممر وشلون شعوره اذا حضرت الجماهير المؤزوة الانديه وشاف جمهور الشباب ال عشره نفر الذين يساومهم البلطان تحبوني والا امشي واخليكم بدون بروستد
بدر بدير
لا تبرر بس
.M.
مافيه تطبيق آمن كل البرامج يستطيع الهكر اختراقها وخاصة صاحبة البرنامج عن طريق معلومات الفرد المدخلة وهنالك هكر يستطيعون دخول مواقع اقوى ويخترقونها
حمدحمدي
رجعت تكد وش ذي لا مبلغ انا لي في بالي يبي يجي لي المبلغ ٤٩٠٠ لي حسبتها حق رتب شهر ٣٧٠٠ وحق الاجازه سنويه ١١يوم يقولون ويام لي رهنا لا ساند ماتنحسب اجازه حسبتها تطلع لي ١٢٠٠ مع آتي شهر ٣٧٠٠
ال خالد
تقبل الله صالح الاعمال... الميول لا يمنع المباركه لخونا نورالدين مرابط..

أخر الأخبار

أسباب صادمة وراء ارتفاع حالات الطلاق فى المملكة والخليج 
أسباب صادمة وراء ارتفاع حالات الطلاق فى المملكة والخليج 
Time منذ 8 دقائق Views 1455
هل يكفي تحليل "بي سي آر" لنفي الإصابة بكورونا.. الصحة تجيب 
هل يكفي تحليل "بي سي آر" لنفي الإصابة بكورونا.. الصحة تجيب 
Time منذ 25 دقيقة Views 1350
أطعمة غنية بالكولاجين تحافظ على جمال البشرة
أطعمة غنية بالكولاجين تحافظ على جمال البشرة
Time منذ 36 دقيقة Views 1385
امرأة تستعرض قوتها امام زوجها بسحب سيارة
امرأة تستعرض قوتها امام زوجها بسحب سيارة
Time منذ 39 دقيقة Views 271
النية يقص الشجرة والنهاية كانت مروعة
النية يقص الشجرة والنهاية كانت مروعة
Time منذ 39 دقيقة Views 340
سائق يدهس امرأة بالخطأ
سائق يدهس امرأة بالخطأ
Time منذ 39 دقيقة Views 232
بالفيديو.. هاتريك تاوامبا يقود التعاون لتجاوز ضمك 
بالفيديو.. هاتريك تاوامبا يقود التعاون لتجاوز ضمك 
Time منذ 54 دقيقة Views 1574
تصل لـ 10 آلاف ريال.. "الداخلية" تعلن العقوبات المقررة على العمال 
تصل لـ 10 آلاف ريال.. "الداخلية" تعلن العقوبات المقررة على العمال 
Time منذ 55 دقيقة Views 2337
عرض مغري من باريس جيرمان لضم سيرجيو راموس
عرض مغري من باريس جيرمان لضم سيرجيو راموس
Time منذ ساعة Views 1444
شاهد.. الطيار يكشف عن أسباب المبالغة في الديات وحكمها الشرعي 
شاهد.. الطيار يكشف عن أسباب المبالغة في الديات وحكمها الشرعي 
Time منذ ساعة Views 1507