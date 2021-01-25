عرض مغري من باريس جيرمان لضم سيرجيو راموس

وكالات (صدى):
أوضحت تقارير صحفية تفاصيل العرض الذي تلقاه الإسباني سيرجيو راموس، مدافع ريال مدريد، للرحيل إلى باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وقالت إذاعة أوندا سيرو أن باريس سان جيرمان طالب بضم اللاعب مقابل 45 مليون يورو لمدة 3 سنوات مع حصول راموس على 15 مليون يورو لكل موسم، مبينة أن ريال مدريد ليس على استعداد لمنح راموس مثل هذا العقد، ولذلك فإن راموس يتجه للموافقة على الانتقال للنادي الباريسي.
يذكر أن عقد راموس سينتهي بنهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل لاتفاق مع الميرنغي على تجديد العقد، إذ ترغب إدارة الفريق في التجديد لمدة موسم واحد فقط، بينما يرغب المدافع الإسباني المخضرم في التوقيع على عقد لمدة موسمين.