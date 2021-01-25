الأعداد السابقة للصحيفة

شاهد.. الطيار يكشف عن أسباب المبالغة في الديات وحكمها الشرعي 

Time منذ ساعة
Views 1507
شاهد.. الطيار يكشف عن أسباب المبالغة في الديات وحكمها الشرعي 

القصيم (صدى):
أوضح عضو الإفتاء بمنطقة القصيم الشيخ الدكتور عبدالله الطيار، حكم المبالغة في الديات.

وقال عبدالله الطيار، إن الدية حق مشروع لأهل القتيل لكن المبالغة فيها

مرفوض شرعًا، لافتا إلى أن القصاص حق لأولياء المقتول وولي الدم مخير بين القصاص أو العفو، مستشهدا بقوله تعالي:" فمن عفا وأصلح فأجره على الله ".

وكشف عبدالله الطيار، عن أسباب المبالغة في الديات وتشمل الجهل بحقيقة العفو وضعف اليقين بما عند الله من أجر لمن عفا عن أخيه المسلم.

وتضمنت الأسباب: مساهمة كثير من أهل الخير بأموالهم لعتق رقبة القاتل فيستغل أهل المقتول ذلك بالمزايدة وطلب الأموال الكثيرة فأصبح الأمر وكأنه تجارة بين أهل القتيل وأهل القاتل، دفع إحدى القبائل مبلغًا كبيرًافي الدية لتقتدي بها باقي القبائل ‏ويصبح ذلك عرفًا.

Time واتساب
الديات
عبدالله الطيار

أحدث التعليقات

ماجد رفاع صلبوخ
عزله ماافلح من لعب لفريق الممر وشلون شعوره اذا حضرت الجماهير المؤزوة الانديه وشاف جمهور الشباب ال عشره نفر الذين يساومهم البلطان تحبوني والا امشي واخليكم بدون بروستد
بدر بدير
لا تبرر بس
.M.
مافيه تطبيق آمن كل البرامج يستطيع الهكر اختراقها وخاصة صاحبة البرنامج عن طريق معلومات الفرد المدخلة وهنالك هكر يستطيعون دخول مواقع اقوى ويخترقونها
حمدحمدي
رجعت تكد وش ذي لا مبلغ انا لي في بالي يبي يجي لي المبلغ ٤٩٠٠ لي حسبتها حق رتب شهر ٣٧٠٠ وحق الاجازه سنويه ١١يوم يقولون ويام لي رهنا لا ساند ماتنحسب اجازه حسبتها تطلع لي ١٢٠٠ مع آتي شهر ٣٧٠٠
ال خالد
تقبل الله صالح الاعمال... الميول لا يمنع المباركه لخونا نورالدين مرابط..

أخر الأخبار

أسباب صادمة وراء ارتفاع حالات الطلاق فى المملكة والخليج 
أسباب صادمة وراء ارتفاع حالات الطلاق فى المملكة والخليج 
Time منذ 7 دقائق Views 1436
هل يكفي تحليل "بي سي آر" لنفي الإصابة بكورونا.. الصحة تجيب 
هل يكفي تحليل "بي سي آر" لنفي الإصابة بكورونا.. الصحة تجيب 
Time منذ 25 دقيقة Views 1348
أطعمة غنية بالكولاجين تحافظ على جمال البشرة
أطعمة غنية بالكولاجين تحافظ على جمال البشرة
Time منذ 36 دقيقة Views 1385
امرأة تستعرض قوتها امام زوجها بسحب سيارة
امرأة تستعرض قوتها امام زوجها بسحب سيارة
Time منذ 38 دقيقة Views 269
النية يقص الشجرة والنهاية كانت مروعة
النية يقص الشجرة والنهاية كانت مروعة
Time منذ 39 دقيقة Views 340
سائق يدهس امرأة بالخطأ
سائق يدهس امرأة بالخطأ
Time منذ 39 دقيقة Views 232
بالفيديو.. هاتريك تاوامبا يقود التعاون لتجاوز ضمك 
بالفيديو.. هاتريك تاوامبا يقود التعاون لتجاوز ضمك 
Time منذ 54 دقيقة Views 1560
تصل لـ 10 آلاف ريال.. "الداخلية" تعلن العقوبات المقررة على العمال 
تصل لـ 10 آلاف ريال.. "الداخلية" تعلن العقوبات المقررة على العمال 
Time منذ 54 دقيقة Views 2314
عرض مغري من باريس جيرمان لضم سيرجيو راموس
عرض مغري من باريس جيرمان لضم سيرجيو راموس
Time منذ ساعة Views 1442
شاهد.. الطيار يكشف عن أسباب المبالغة في الديات وحكمها الشرعي 
شاهد.. الطيار يكشف عن أسباب المبالغة في الديات وحكمها الشرعي 
Time منذ ساعة Views 1507