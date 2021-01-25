شاهد.. لقطات صادمة لمقدمة رعاية تعذب سيدة عجوز وتسحبها من شعرها 

لندن (صدى):
وثق مقطع فيديو لقطات صادمة ومروعة لمقدمة رعاية تعذب مسنة متقاعدة بطريقة وحشية في مقاطعة كانينجهام ببريطانيا مما أسفر الفيديو عن القبض على مقدمة الرعاية و الحكم عليها بالسجن ستة أشهر.
وبدا في الفيديو، مقدمة الرعاية تعذب السيدة العجوز وتسحبها من شعرها، وتقبض أصابعها على وجهها وتسحبه لأعلى بعنف، ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.
ونشرت ابنة السيدة العجوز مقاطع للمشاهد الصادمة بعد أن اكتشفت أن مقدمة الرعاية تعذب أمها بشكل بشع وغير إنساني، لتنشر العائلة اللقطات المروعة "للترويج للقضية" على الرأي العام بعد سجن مقدمة الرعاية.
ومن ضمن اللقطات المنتشرة، قامت مقدمة الرعاية بوضع كلبها بجوار السيدة المتقاعدة، مما تسبب الكلب في خدش السيدة العجوز العاجزة عن الحركة.