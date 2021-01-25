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الإطاحة بـ 3 أشخاص تباهوا بإطلاق أعيرة نارية في إحدى المناسبات

Time منذ ساعة
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الإطاحة بـ 3 أشخاص تباهوا بإطلاق أعيرة نارية في إحدى المناسبات

مكة المكرمة (صدى):
تمكنت شرطة مكة المكرمة من القبض على ثلاثة أشخاص تباهوا بإطلاق أعيرة نارية في إحدى المناسبات

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، أنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول، ويظهر فيه أشخاص يطلقون أعيرة نارية في الهواء أثناء حضورهم لإحدى المناسبات، متباهين بفعلتهم ومعرضين أنفسهم والأخرين للخطر، وتوثيق ذلك ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقد أسفرت المتابعة الأمنية - بفضل الله - عن تحديد هويتهم والقبض عليهم وهم ثلاثة مواطنين في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافهم واتخاذ كافة الإجراءات الأولية النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

Time واتساب
القبض
مكة المكرمة
أعيرة نارية

أحدث التعليقات

ماجد رفاع صلبوخ
عزله ماافلح من لعب لفريق الممر وشلون شعوره اذا حضرت الجماهير المؤزوة الانديه وشاف جمهور الشباب ال عشره نفر الذين يساومهم البلطان تحبوني والا امشي واخليكم بدون بروستد
بدر بدير
لا تبرر بس
.M.
مافيه تطبيق آمن كل البرامج يستطيع الهكر اختراقها وخاصة صاحبة البرنامج عن طريق معلومات الفرد المدخلة وهنالك هكر يستطيعون دخول مواقع اقوى ويخترقونها
حمدحمدي
رجعت تكد وش ذي لا مبلغ انا لي في بالي يبي يجي لي المبلغ ٤٩٠٠ لي حسبتها حق رتب شهر ٣٧٠٠ وحق الاجازه سنويه ١١يوم يقولون ويام لي رهنا لا ساند ماتنحسب اجازه حسبتها تطلع لي ١٢٠٠ مع آتي شهر ٣٧٠٠
ال خالد
تقبل الله صالح الاعمال... الميول لا يمنع المباركه لخونا نورالدين مرابط..

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