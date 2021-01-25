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حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء على المملكة

Time منذ 47 دقيقة
Views 1551
حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء على المملكة

عادل الحربي (صدى):
أصدر المركز الوطني للأرصاد، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء، على المملكة.

 

ومن المتوقع أن يكون الطقس مستقر بوجه عام على معظم مناطق المملكة وسماء غائمة جزئيا على أجزاء من جنوب غرب وغرب وشمال المملكة، كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

وأوضح التقرير أن مكة المكرمة ستشهد أعلى درجة حرارة نهارًا وتبلغ 31 درجة مئوية، في حين ستشهد طريف أقل درجة حرارة وهي 16 مئوية.

وأشار التقرير إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 16-42 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين وحالة البحر متوسط الموج.

 

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-38 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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المملكة
الطقس
الأرصاد
الثلاثاء

أحدث التعليقات

.M.
لو انها دافعت عن نفسها افضل والأفضل اكيد حمل السلاح فكرة صائبة وخاصة إذا الإنسان يمشي لوحده هنالك الكثير والكثييير من الأسلحة ألتي يسهل اقتنائها مثل بخاخ الفلفل الحار لدفاع عن النفس أو المسدس أو الصاعق الكهربائي ولكن الأفضل هو الفلفل الحار والمسدس
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
.M.
بقلعته بقريح
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب

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