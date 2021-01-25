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إقامة مرحلة المجموعات بدوري الأبطال بنظام التجمع أبريل المقبل

Time منذ 57 دقيقة
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إقامة مرحلة المجموعات بدوري الأبطال بنظام التجمع أبريل المقبل

ماجد محمد (صدى):
كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مساء اليوم الاثنين، عن إقامة النسخة الأكبر في تاريخ مسابقات الأندية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لدوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي، بنظام التجمع في دور المجموعات خلال نسخة عام 2021.

وقال اتحاد الكرة الآسيوي، أن دوري أبطال آسيا سيقام في منطقتي غرب وشرق القارة، في حين تجري منافسات كأس الاتحاد الآسيوي بالمناطق الجغرافية الخمس؛ حيث قرر إقامة دور المجموعات لمنطقة غرب آسيا خلال الفترة 14-30 أبريل، على أن تجري مباريات الشرق في الفترة من 21 أبريل ولغاية 7 مايو 2021.

وفي السياق نفسه، أكد أن مباريات ثمن وربع النهائي في البطولة سيلعب من مباراة واحدة، على أن تقام مباريات نصف النهائي والنهائي من مباراتين (ذهابا وإيابا).

Time واتساب
دوري أبطال آسيا
الاتحاد الآسيوي
دور المجموعات
نظام التجمع

أحدث التعليقات

.M.
لو انها دافعت عن نفسها افضل والأفضل اكيد حمل السلاح فكرة صائبة وخاصة إذا الإنسان يمشي لوحده هنالك الكثير والكثييير من الأسلحة ألتي يسهل اقتنائها مثل بخاخ الفلفل الحار لدفاع عن النفس أو المسدس أو الصاعق الكهربائي ولكن الأفضل هو الفلفل الحار والمسدس
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
.M.
بقلعته بقريح
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب

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