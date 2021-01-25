تحذيرات من حسابات موثقة تم اختراقها للاحتيال على المتابعين

علي القحطاني (صدى):
حذر عدد من الإعلاميين، من حسابات مزيفة وأخرى موثقة تم اختراقها للاحتيال على المتابعين وابتزازهم.
واستشهد الإعلاميين بعدد من الحسابات الموثقة التي تمت قرصنتها واختراقها لخداع الناس، ومنها حسابات لمتاجر تقنية لبيع المتابعين وأخرى لمستشارين وتسديد القروض.
في حين حذر الإعلامي فيصل العبدالكريم، من حساب لفتاة تعلن أن رجل أعمال في العقد السادس من عمره يريد الزواج من فتاة شابة مثقفة نظير مهر تبلغ قيمته مليون ريال و50 ألف ريال كراتب شهري.
وقال “العبد الكريم” إن مثل هذا الإعلان يستهدف جمع بيانات وصور فتيات لأغراض سيئة أولها الابتزاز.
وأشار إلى أن هذه الحسابات هدفها الاحتيال المالي والاجتماعي، متسائلا عن عدد الأشخاص الذين قاموا بترويج تلك التغريدة وعدد الفتيات اللاتي أرسلن بياناتهن وصورهن لـهذا الحساب المجهول طمعاً في صفقة الزواج من رجل الأعمال الثري.