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بالفيديو.. جهود العاملين بالمسجد الحرام لتنظيف سقف الكعبة المشرفة

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. جهود العاملين بالمسجد الحرام لتنظيف سقف الكعبة المشرفة

نايف السالم (صدى):
شهد بيت الله الحرام اليوم الإثنين تنظيف سقف الكعبة المشرفة ضمن جهود رئاسة الحرمين الشريفين والعاملين للإهتمام بالمسجد الحرام .

وأظهر مقطع فيديو جهود العاملين وهم يقومون بعمليات التنظيف وإزالة الغبار والأتربة من سقف الكعبة المشرفة ، وفقا للعربية.

كما أبان إستخدام المطهرات وسوائل التنظيف وعملهم بجهد دؤوب في خدمته .

الجدير بالذكر أن رئاسة الحرمين الشريفين استحدثت أجهزة جديدة للتعقيم بالبخار يظل أثرها ساعات طويله في الهواء وغيرها من الأجهزة لوقاية المعتمرين والزوار من عدوى كورونا .

 

Time واتساب
رئاسة الحرمين
المسجد الحرام
بيت الله الحرام
تنظيف الكعبة المشرفة

أحدث التعليقات

.M.
لو انها دافعت عن نفسها افضل والأفضل اكيد حمل السلاح فكرة صائبة وخاصة إذا الإنسان يمشي لوحده هنالك الكثير والكثييير من الأسلحة ألتي يسهل اقتنائها مثل بخاخ الفلفل الحار لدفاع عن النفس أو المسدس أو الصاعق الكهربائي ولكن الأفضل هو الفلفل الحار والمسدس
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
.M.
بقلعته بقريح
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب

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