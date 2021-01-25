بالفيديو.. جهود العاملين بالمسجد الحرام لتنظيف سقف الكعبة المشرفة

نايف السالم (صدى):
شهد بيت الله الحرام اليوم الإثنين تنظيف سقف الكعبة المشرفة ضمن جهود رئاسة الحرمين الشريفين والعاملين للإهتمام بالمسجد الحرام .
وأظهر مقطع فيديو جهود العاملين وهم يقومون بعمليات التنظيف وإزالة الغبار والأتربة من سقف الكعبة المشرفة ، وفقا للعربية.
كما أبان إستخدام المطهرات وسوائل التنظيف وعملهم بجهد دؤوب في خدمته .
الجدير بالذكر أن رئاسة الحرمين الشريفين استحدثت أجهزة جديدة للتعقيم بالبخار يظل أثرها ساعات طويله في الهواء وغيرها من الأجهزة لوقاية المعتمرين والزوار من عدوى كورونا .