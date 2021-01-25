إقامة دور المجموعات في بطولات الأندية الآسيوية بنظام التجمع

ماجد محمد (صدى):
أعلن الإتحاد الآسيوي لكرة القدم،عن إقامة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا بنظام التجمع ، من 14-30 ابريل لمجموعات غرب آسيا.
ومن المقرر أن تقام دوري أبطال آسيا في منطقتي غرب وشرق القارة، في حين تجري منافسات كأس الاتحاد الآسيوي بالمناطق الجغرافية الخمس.
و قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إقامة دور المجموعات لمنطقة غرب آسيا خلال الفترة من 14-30 أبريل، على أن تجري مباريات الشرق في الفترة من 21 أبريل ولغاية 7 مايو 2021.
وستنطلق منافسات كأس الاتحاد الآسيوي في منطقي الجنوب والوسط والشرق اعتباراً من 14 مايو، قبل أن تنطلق منافسات الغرب يوم 23 مايو، على أن تجري مباريات منطقة آسيان في الفترة من 22-28 يونيو، وتقام المنافسات بنظام الدوري من مرحلة واحدة.