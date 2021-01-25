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إقامة دور المجموعات في بطولات الأندية الآسيوية بنظام التجمع

Time منذ 32 دقيقة
Views 1464
إقامة دور المجموعات في بطولات الأندية الآسيوية بنظام التجمع

ماجد محمد (صدى):
أعلن الإتحاد الآسيوي لكرة القدم،عن إقامة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا بنظام التجمع ، من 14-30 ابريل لمجموعات غرب آسيا.

ومن المقرر أن تقام دوري أبطال آسيا في منطقتي غرب وشرق القارة، في حين تجري منافسات كأس الاتحاد الآسيوي بالمناطق الجغرافية الخمس.

و قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إقامة دور المجموعات لمنطقة غرب آسيا خلال الفترة من 14-30 أبريل، على أن تجري مباريات الشرق في الفترة من 21 أبريل ولغاية 7 مايو 2021.

وستنطلق منافسات كأس الاتحاد الآسيوي في منطقي الجنوب والوسط والشرق اعتباراً من 14 مايو، قبل أن تنطلق منافسات الغرب يوم 23 مايو، على أن تجري مباريات منطقة آسيان في الفترة من 22-28 يونيو، وتقام المنافسات بنظام الدوري من مرحلة واحدة.

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دوري أبطال آسيا
الأندية الآسيوية

أحدث التعليقات

.M.
حتى لو أن البنت اخطأت لا يحق لهم إيذاءها وقتلها فهم الآن تورطوا وراح يعدمون وانشاءالله عاجلاً وليس آجلاً
رااايق
أوهووووه رجع لنا ملك البيض المفيوح *** هههههههههههههه
.M.
مصيرهم الإعدام بسيف
.M.
والله صار الزواج تقل سلعة بيع وشراء ههههه😹 مع انه فيه كثييير بنات في الحياة جميلات ويبحثن عن الستر وهذولا عن العاقلات
ميت
قال وش كثر كلام البدو قال كثر ترديده والله اني غاسل ايدي منكم بفلاش دائما القطاع الخاص ماكل هواء جعل من حرمنا من الوظايف الحكوميه جهنم وبئس المصير

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