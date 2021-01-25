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البيئة تتوعد قاطع أشجار الليث بالملاحقة والغرامة المالية

Time منذ ساعة
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البيئة تتوعد قاطع أشجار الليث بالملاحقة والغرامة المالية

الليث (صدى):
توعدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الاثنين، قاطع أشجار الليث، بالملاحقة وتطبيق الغرامة المالية بحقه؛ بعد قطع أكثر من 38 شجرة من نوع “القفل”.

وكان مواطن قد وثّق كارثة بيئية تمثّلت في وجود عدد من أشجار “القفل” تجاوزت 38 شجرة، ملقاة على الأرض، بعد أن تعرضت للقطع على أيدي مجهولين شرقي الليث.

ويذكر أن قطع الشجرة الواحدة تصل عقوبته إلى 5 آلاف ريال، وفي حال الاحتطاب بغرض التجارة تصل الغرامة إلى 50 ألف ريال، وعقوبة نقل الحطب المحلي 10 آلاف ريال، وتتم مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة، مع إلزام المخالف بإصلاح الأضرار.

Time واتساب
الليث
وزارة البيئة

أحدث التعليقات

.M.
حتى لو أن البنت اخطأت لا يحق لهم إيذاءها وقتلها فهم الآن تورطوا وراح يعدمون وانشاءالله عاجلاً وليس آجلاً
رااايق
أوهووووه رجع لنا ملك البيض المفيوح *** هههههههههههههه
.M.
مصيرهم الإعدام بسيف
.M.
والله صار الزواج تقل سلعة بيع وشراء ههههه😹 مع انه فيه كثييير بنات في الحياة جميلات ويبحثن عن الستر وهذولا عن العاقلات
ميت
قال وش كثر كلام البدو قال كثر ترديده والله اني غاسل ايدي منكم بفلاش دائما القطاع الخاص ماكل هواء جعل من حرمنا من الوظايف الحكوميه جهنم وبئس المصير

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