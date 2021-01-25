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خبراء يشددون على ضرورة مناهضة عمل الأطفال وحمايتهم من الجرائم الإلكترونية

Time منذ ساعة
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خبراء يشددون على ضرورة مناهضة عمل الأطفال وحمايتهم من الجرائم الإلكترونية

محمد السعران (صدى):
شدّد خبراء ومختصون محليون ودوليون على أهمية تعزيز الجهود لمناهضة عمل الأطفال وحمايتهم من الجرائم الإلكترونية وإيلاء الاعتبار اللازم لهذه القضية، في ظل ما تشهده المملكة من تطورات في مجال حماية حقوق الطفل، من خلال اتخاذها العديد من التدابير والتشريعات التي اتسمت بانسجامها مع المعايير الدولية. جاء ذلك خلال حلقة نقاش نظمتها هيئة حقوق الإنسان اليوم "عن بعد" بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف".

وناقشت الحلقة التي افتتحتها وكيل الهيئة للتعاون الدولي الأستاذة سارة بنت فهد التميمي حقوق الطفل في العالم الافتراضي ودور نظام الجرائم الإلكترونية في حمايته، والتوجهات العالمية في مناهضة عمل الأطفال والأمن السيبراني للطفل أثناء جائحة "كوفيد 19"، وتجربة المملكة في مجال حقوق الطفل وجهودها في الحماية القانونية لهم، بالإضافة إلى مناقشة تعزيز التعاون مع القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة بشأن مناهضة عمل الأطفال.

Time واتساب
المملكة
حقوق الإنسان
اليونيسيف
الجرائم الإلكترونية

أحدث التعليقات

.M.
حتى لو أن البنت اخطأت لا يحق لهم إيذاءها وقتلها فهم الآن تورطوا وراح يعدمون وانشاءالله عاجلاً وليس آجلاً
رااايق
أوهووووه رجع لنا ملك البيض المفيوح *** هههههههههههههه
.M.
مصيرهم الإعدام بسيف
.M.
والله صار الزواج تقل سلعة بيع وشراء ههههه😹 مع انه فيه كثييير بنات في الحياة جميلات ويبحثن عن الستر وهذولا عن العاقلات
ميت
قال وش كثر كلام البدو قال كثر ترديده والله اني غاسل ايدي منكم بفلاش دائما القطاع الخاص ماكل هواء جعل من حرمنا من الوظايف الحكوميه جهنم وبئس المصير

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