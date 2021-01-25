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"الدفاع المدني" يحذر من مخاطر السخانات الكهربائية(فيديو)

Time منذ 24 دقيقة
Views 1416
"الدفاع المدني" يحذر من مخاطر السخانات الكهربائية(فيديو)

محمد بن طحيطح (صدى):
حذرت المديرية العامة للدفاع المدني من المخاطر المترتبة على عدم توافر الصيانة الدورية للسخانات الكهربائية خلال فترة الشتاء، ما يتطلب أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتطبيق معايير واشتراطات السلامة اللازمة لفحصها والتأكد من سلامة تمديداتها الكهربائية.

وأكدت أن أبرز مصادر الخطر في السخانات، عطل جهاز المنظم «الترموستات»، الذي يتحكم بدرجة حرارة المياه واستمراريتها في التسخين، ما يؤدي إلى ارتفاعها وزيادة الضغط الداخلي الذي يسبب الانفجار عند وجود عطل في صمام تخفيف الضغط، إضافة إلى رداءة تصنيع بعض أنواعها.

ودعت المديرية العامة إلى ضرورة اتباع إرشادات السلامة المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، متمنية السلامة للجميع.

 

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الدفاع المدني
المملكة
المديرية العامة للدفاع المدني

أحدث التعليقات

Shami
مانشوف التباعد الا في الصلاة الأسواق المطاعم الحفلات مايعنيها التباعد
kkkk
النصر قواطي وقرقعه
العمري
حكمو عليه ب 6 اشهر وخففو الحكم الى 3 اشهر الامر غريب جدا جدا جدا
الملل
محاضره واخرتها اثباتك ومخالفه علي شان التصوير كان اختصر الفلسفه واعطني اثباتك علي طول
kkkk
مكسب جيبوه

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