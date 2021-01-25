برلماني تركي: يوجد أكثر من 800 رضيع في السجون

أنقرة (صدى):
كشف البرلماني عن حزب الشعوب الديمقراطي والمدافع عن حقوق الإنسان، عمر فاروق جرجرلي أوغلو، أن هناك أكثر من 800 طفل ورضيع في السجون التركية.
ورفع "أوغلو" خلال كلمته في البرلمان صورةً للممرضة التركية "ياسمين ماليزجي" وزوجها وابنتهما الرضيعة البالغة 9 أشهر، التي تم اعتقالها الأسبوع الماضي مع رضيعتها التي لم تُفطم بعد.
وقال "أوغلو" : " كل يوم يدخل طفل السجن، حتى وصل عدد الرضع والأطفال في السجن إلى أكثر من 800 طفل ".
وتابع النائب التركي: "أي نوع من القسوة هذا؟ تم اعتقال الأم ومعها رضيعتها، كما أن زوجها معتقل هو الآخر".
يذكر أن الإحصاءات الرسمية الصادرة عن السلطات التركية في نوفمبر من عام 2019 تشير إلى وجود 780 طفلًا برفقة أمهاتهن داخل السجون التركية.