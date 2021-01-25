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برلماني تركي: يوجد أكثر من 800 رضيع في السجون

Time منذ 34 دقيقة
Views 1444
برلماني تركي: يوجد أكثر من 800 رضيع في السجون

أنقرة (صدى):
كشف البرلماني عن حزب الشعوب الديمقراطي والمدافع عن حقوق الإنسان، عمر فاروق جرجرلي أوغلو، أن هناك أكثر من 800 طفل ورضيع في السجون التركية.

ورفع "أوغلو" خلال كلمته في البرلمان صورةً للممرضة التركية "ياسمين ماليزجي" وزوجها وابنتهما الرضيعة البالغة 9 أشهر، التي تم اعتقالها الأسبوع الماضي مع رضيعتها التي لم تُفطم بعد.

وقال "أوغلو" : " كل يوم يدخل طفل السجن، حتى وصل عدد الرضع والأطفال في السجن إلى أكثر من 800 طفل ".

وتابع النائب التركي: "أي نوع من القسوة هذا؟ تم اعتقال الأم ومعها رضيعتها، كما أن زوجها معتقل هو الآخر".

يذكر أن الإحصاءات الرسمية الصادرة عن السلطات التركية في نوفمبر من عام 2019 تشير إلى وجود 780 طفلًا برفقة أمهاتهن داخل السجون التركية.

 

Time واتساب
تركيا
أردوغان
فاروق أوغلو
السجون التركية

أحدث التعليقات

Shami
مانشوف التباعد الا في الصلاة الأسواق المطاعم الحفلات مايعنيها التباعد
kkkk
النصر قواطي وقرقعه
العمري
حكمو عليه ب 6 اشهر وخففو الحكم الى 3 اشهر الامر غريب جدا جدا جدا
الملل
محاضره واخرتها اثباتك ومخالفه علي شان التصوير كان اختصر الفلسفه واعطني اثباتك علي طول
kkkk
مكسب جيبوه

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