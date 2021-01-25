بالفيديو.. وزير الطاقة: ولي العهد كان له دور رئيسي في تمكين المالية العامة

الرياض (صدى):
أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان اليوم الاثنين، على أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد كان له دور رئيس في تمكين المالية العامة حيث ساهم في إنشاء لجنة عليا لشؤون مزيج الطاقة.
وجاء ذلك خلال حفل إطلاق الهوية الجديدة لوزارة الطاقة، حيث قال الوزير أننا كسعوديين لا نخشى التحدي بل نقدم عليه، حيث سنعمل عبر برنامج استدامة الطلب على الواد الهيدروكربونية إضافة إلى استحداث أنماط جديدة لاستغلال البترول والغاز.
وأشار وزير الطاقة إلى أنهم سيسعون لإحلال الطاقة الشمسية محل السوائل البترولية، حيث سيوفر إمكانيات مالية كانت تذهب هدرا مضيفا أن برنامج مزيج الطاقة يسهم في تعزيز الموارد الاقتصادية.