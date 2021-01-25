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بالفيديو.. وزير الطاقة: ولي العهد كان له دور رئيسي في تمكين المالية العامة

Time منذ 44 دقيقة
Views 1562
بالفيديو.. وزير الطاقة: ولي العهد كان له دور رئيسي في تمكين المالية العامة

الرياض (صدى):
أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان اليوم الاثنين، على أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد كان له دور رئيس في تمكين المالية العامة حيث ساهم في إنشاء لجنة عليا لشؤون مزيج الطاقة.

وجاء ذلك خلال حفل إطلاق الهوية الجديدة لوزارة الطاقة، حيث قال الوزير أننا كسعوديين لا نخشى التحدي بل نقدم عليه، حيث سنعمل عبر برنامج استدامة الطلب على الواد الهيدروكربونية إضافة إلى استحداث أنماط جديدة لاستغلال البترول والغاز.

وأشار وزير الطاقة إلى أنهم سيسعون لإحلال الطاقة الشمسية محل السوائل البترولية، حيث سيوفر إمكانيات مالية كانت تذهب هدرا مضيفا أن برنامج مزيج الطاقة يسهم في تعزيز الموارد الاقتصادية.

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ولي العهد
الأمير عبدالعزيز بن سلمان
وزارة الطاقة
وزير الطاقة

أحدث التعليقات

Shami
مانشوف التباعد الا في الصلاة الأسواق المطاعم الحفلات مايعنيها التباعد
kkkk
النصر قواطي وقرقعه
العمري
حكمو عليه ب 6 اشهر وخففو الحكم الى 3 اشهر الامر غريب جدا جدا جدا
الملل
محاضره واخرتها اثباتك ومخالفه علي شان التصوير كان اختصر الفلسفه واعطني اثباتك علي طول
kkkk
مكسب جيبوه

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