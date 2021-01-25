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"الشورى" يوجه بإقامة مصانع جديدة بالمناطق النامية

Time منذ 54 دقيقة
Views 1534
"الشورى" يوجه بإقامة مصانع جديدة بالمناطق النامية

الرياض (صدى):
وجه مجلس الشورى وزارة الصناعة والثروة المعدنية بإيجاد مبادرة التنسيق والتكامل الصناعي بين المصانع الوطنية؛ لتشجيع قيام صناعات جديدة تستخدم مخرجاتها كمواد خام للمصانع الوطنية.

كما وجه الشورى وزارة الصناعة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتشجيع وتحفيز إقامة المصانع في المدن والمناطق النامية والواعدة، وعمل التوازن اللازم بتوزيع الصناعة حسب حاجة المناطق والميز النسبية ووضعها الديموغرافي، وبما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030.

وناقش مجلس الشورى إزالة المعوقات التي تعترض الطلبات التي تتقدم بها المصانع الوطنية من خلال فتح قنوات الاتصال مع المستثمرين في هذا القطاع وتوضيح الإجراءات والارشادات لهم.

كما وجه الوزارة بنشر وإتاحة البيانات الصناعية التي توضح ما استخدم من ثروات قطاع التعدين والصناعات البتروكيمائية كمواد خام للصناعات المحلية؛ لتعزيز القيمة المضافة وتشجيع قطاع الصناعة للاستثمار في هذا المجال.

 

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مجلس الشورى
رؤية 2030
وزارة الصناعة والثروة المعدنية

أحدث التعليقات

Shami
مانشوف التباعد الا في الصلاة الأسواق المطاعم الحفلات مايعنيها التباعد
kkkk
النصر قواطي وقرقعه
العمري
حكمو عليه ب 6 اشهر وخففو الحكم الى 3 اشهر الامر غريب جدا جدا جدا
الملل
محاضره واخرتها اثباتك ومخالفه علي شان التصوير كان اختصر الفلسفه واعطني اثباتك علي طول
kkkk
مكسب جيبوه

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