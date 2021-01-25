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إطلاق الهوية الجديدة لوزارة الطاقة

Time منذ ساعة
Views 1819
إطلاق الهوية الجديدة لوزارة الطاقة

الرياض (صدى):
أطلقت وزارة الطاقة اليوم الاثنين الهوية الجديدة للوزارة التي تعكس التوجهات المستقبلية المتوافقة مع رؤية 2030 .

 

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وزارة الطاقة - رؤية 2030

أحدث التعليقات

Shami
مانشوف التباعد الا في الصلاة الأسواق المطاعم الحفلات مايعنيها التباعد
kkkk
النصر قواطي وقرقعه
العمري
حكمو عليه ب 6 اشهر وخففو الحكم الى 3 اشهر الامر غريب جدا جدا جدا
الملل
محاضره واخرتها اثباتك ومخالفه علي شان التصوير كان اختصر الفلسفه واعطني اثباتك علي طول
kkkk
مكسب جيبوه

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