كيفية الحفاظ على الخصوصية في سيغنال وتلغرام

وكالات (صدى):
توجه آلاف المستخدمين نحو تطبيقات المراسلة وعلى رأسها "تلغرام" و"سيغنال" بعد تحديثات واتساب الأخيرة، فيما يقوم تلغرام بتخزين جميع رسائلك ومحتوياتك في السحابة الخاصة به، بحيث يمكنك الوصول إلى كل شيء من أي مكان، باستخدام جميع أجهزتك المختلفة.
ويوفر تلغرام طريقة يمكنك من خلالها إعداد كلمة مرور المطلوبة جنبًا إلى جنب مع رمز SMS لتسجيل تثبيت التطبيق الجديد، أي التحقق من هوية المستخدم باستخدام “المصادقة الثنائية” أو “Two Factor Authentication”.
ويمكن أن يكون هذا رمزًا أبجديًا رقميًا، وليس مجرد رمز PIN، ويمكنك أيضًا إدخال عنوان بريد إلكتروني احتياطي في حالة نسيانه، فيما تأكد من إعداد رمزك على الفور ضمن “أمان الخصوصية” في إعدادات تطبيقك، والإعداد الثاني الذي تحتاج إلى تغييره هو إعدادات الخصوصية الفعلية الخاصة بك.
ويجب عليك أيضًا تأمين تطبيقك برمز المرور على جهازك حيثما كان ذلك متاحًا، ويقدم “تلغرام” محادثات سرية، والتي توفر تشفيرًا من طرف إلى طرف، وإن كان ذلك فقط من جهاز إلى آخر، بين شخصين فقط، لن تتم مزامنتها عبر أجهزة متعددة ولن تعمل مع المجموعات.
وفي السياق نفسه، عند تثبيت "سيغنال" لأول مرة، تمامًا مثل “واتساب” و”تلغرام”، يُطلب منك رقمك ويتم إرسال رمز SMS للتحقق من أنه هاتفك، كانت هذه الزيادة في طلبات رموز الرسائل النصية القصيرة هي التي تسببت في مشاكل لتطبيق سيغنال بعد “النزوح الجماعي” من واتساب، قبل أن تنهار منصة المراسلة نفسها تحت وطأة المستخدمين الجدد.