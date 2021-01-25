الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. الشيخ "السبر" يوضح حكم تارك الصلاة بالكلية ومدى اعتباره كافر

Time منذ ساعة
Views 1955
بالفيديو.. الشيخ "السبر" يوضح حكم تارك الصلاة بالكلية ومدى اعتباره كافر

الرياض (صدى):
أوضح الشيخ الدكتور سعد السبر حكم ترك الصلاة بالكلية وما إذا كان التارك يعد كافر .

وقال الشيخ سعد السبر في برنامج يستفتونك المذاع على قناة الرسالة الفضائية رداً على ما يفهمه البعض بأن تارك الصلاة تحت المشيئة الإلهية ، أن كل شئ داخل في مشيئة الله إلا الشرك في العموم وورد في الصلاة نصوص خاصة .

وتابع الشيخ " السبر " أن الأمر بالصلاة في القرآن الكريم والسنة والنبوية ، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الشريف : "بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة " ، فمن تركها متعمداً فهو كفر وأمر خطير إذا تركها ترك نهائي ، ويجب على المسلم أن يحذر وينتبه من مسألة الكفر بسبب ترك الصلاة ولا يأتي بالنصوص ويُنزلها كما يريد .

كما حذر الشيخ " سعد السبر " من ترك صلاة الجمعة ، كما ورد في الحديث الشريف بأنه يُطبع على قلبه ، وجاء الوعيد الشديد في هذه المسألة مادام بغير عذر ، أما إذا كان بعذر كالخوف من كورونا فهذا يختلف عمن يجلس بغير عذر .

Time واتساب
الكفر
الشيخ سعد السبر
الشيخ السبر
ترك الصلاة

أحدث التعليقات

Shami
مانشوف التباعد الا في الصلاة الأسواق المطاعم الحفلات مايعنيها التباعد
kkkk
النصر قواطي وقرقعه
العمري
حكمو عليه ب 6 اشهر وخففو الحكم الى 3 اشهر الامر غريب جدا جدا جدا
الملل
محاضره واخرتها اثباتك ومخالفه علي شان التصوير كان اختصر الفلسفه واعطني اثباتك علي طول
kkkk
مكسب جيبوه

أخر الأخبار

أحدث ظهور لسيارة بورشه تايكان كروس توريزمو 2021 (صور)
أحدث ظهور لسيارة بورشه تايكان كروس توريزمو 2021 (صور)
Time منذ 4 دقائق Views 1070
تشيلسي على بُعد خطوة من طرد "لامبارد"
تشيلسي على بُعد خطوة من طرد "لامبارد"
Time منذ 18 دقيقة Views 1333
"الدفاع المدني" يحذر من مخاطر السخانات الكهربائية(فيديو)
"الدفاع المدني" يحذر من مخاطر السخانات الكهربائية(فيديو)
Time منذ 23 دقيقة Views 1411
الفيحاء ينتظر رد الأهلي بشأن الغاني أوسو
الفيحاء ينتظر رد الأهلي بشأن الغاني أوسو
Time منذ 28 دقيقة Views 1455
برلماني تركي: يوجد أكثر من 800 رضيع في السجون
برلماني تركي: يوجد أكثر من 800 رضيع في السجون
Time منذ 33 دقيقة Views 1434
"كاريلو" يوجه سؤال طريف لـ "أدفينكولا"
"كاريلو" يوجه سؤال طريف لـ "أدفينكولا"
Time منذ 38 دقيقة Views 1617
بالفيديو.. وزير الطاقة: ولي العهد كان له دور رئيسي في تمكين المالية العامة
بالفيديو.. وزير الطاقة: ولي العهد كان له دور رئيسي في تمكين المالية العامة
Time منذ 43 دقيقة Views 1556
بالفيديو.. لحظة ضبط مخالفين للإجراءات الاحترازية في المملكة
بالفيديو.. لحظة ضبط مخالفين للإجراءات الاحترازية في المملكة
Time منذ 48 دقيقة Views 1547
"الشورى" يوجه بإقامة مصانع جديدة بالمناطق النامية
"الشورى" يوجه بإقامة مصانع جديدة بالمناطق النامية
Time منذ 53 دقيقة Views 1524
القريات تسجل أدنى درجة حرارة في المملكة
القريات تسجل أدنى درجة حرارة في المملكة
Time منذ 58 دقيقة Views 1545