الأعداد السابقة للصحيفة

مصر تجدد دعمها للمملكة في كافة إجراءات الدفاع عن أراضيها

Time منذ 19 دقيقة
Views 1413
مصر تجدد دعمها للمملكة في كافة إجراءات الدفاع عن أراضيها

القاهرة (صدى):
أعربت الحكومة المصرية مُجددًا عن مواصلة دعمها ووقوفها بجانب المملكة فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وصون أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها .

وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها أن مصر تساند المملكة في مساعيها الدؤوبة لمواجهة كافة صور الإرهاب وداعميه .

ونجحت الدفاعات الجوية السعودية امس في اعتراض وتدمير صاروخ أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تجاه الرياض.

كما تمكنت قوات التحالف العربي بقيادة المملكة في اعتراض وتدمير طائرات مسيره أطلقها الحوثيون بإتجاه المملكة .

إقرأ أيضاً :

التحالف: اعتراض وتدمير هدف جوي معادٍ تجاه الرياض

Time واتساب
مصر
المملكة
الحكومة المصرية
الإرهاب
التحالف

أحدث التعليقات

صريح
مجوسي صهيوني يضحك ع المتخلفين من ذريه أبن ملجم وابن العلقمي
وافي
ههههههههههههههههههه استغفرالله العظيم
dfs
ما اتوقع انها يامية اصيلة
سيد
الحمدالله اني مسلم وسعودي
فايز الشهري
انا شخصيا دخلت البارح عليه والبرنامج ماهو راضي يقبل ابني والملاحظة انه ليس مسجل في توكلنا مع العلم انه مسجل في البرنامج اكثر من ثمانية اشهر ,, وتدخل تحجز ما فيه حجز ,, لا حول ولا قوة الا بالله

أخر الأخبار

صورة نادرة لقصر الأمير فهد بن سعود
صورة نادرة لقصر الأمير فهد بن سعود
Time منذ 4 دقائق Views 1136
أشياء لا تصلح غير للاستخدام مرة واحدة فقط
أشياء لا تصلح غير للاستخدام مرة واحدة فقط
Time منذ 9 دقائق Views 1193
أبرز مواصفات كاديلاك إسكاليد 2021
أبرز مواصفات كاديلاك إسكاليد 2021
Time منذ 14 دقيقة Views 1149
مصر تجدد دعمها للمملكة في كافة إجراءات الدفاع عن أراضيها
مصر تجدد دعمها للمملكة في كافة إجراءات الدفاع عن أراضيها
Time منذ 19 دقيقة Views 1413
وظيفة تقنية شاغرة في هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي
وظيفة تقنية شاغرة في هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي
Time منذ 24 دقيقة Views 1362
الأطعمة المقلية تؤدي إلى الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية
الأطعمة المقلية تؤدي إلى الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية
Time منذ 29 دقيقة Views 1226
بالفيديو والصور.. كهوف وانجراف للتربة بعقبة كساب ينذر بانهيار الأسفلت ويهدد سالكيه
بالفيديو والصور.. كهوف وانجراف للتربة بعقبة كساب ينذر بانهيار الأسفلت ويهدد سالكيه
Time منذ 34 دقيقة Views 2297
«الشورى»: على هيئة المساحة تفعيل الشروط والضوابط البيئية للأنشطة التعدينية
«الشورى»: على هيئة المساحة تفعيل الشروط والضوابط البيئية للأنشطة التعدينية
Time منذ 49 دقيقة Views 1471
بايدن يحظر دخول القادمين من 30 دولة أجنبية
بايدن يحظر دخول القادمين من 30 دولة أجنبية
Time منذ 53 دقيقة Views 1858
ليلة خمرية تنتهي بقتل فتاة ورمي جثتها في غابة
ليلة خمرية تنتهي بقتل فتاة ورمي جثتها في غابة
Time منذ 58 دقيقة Views 916