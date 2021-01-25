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وظيفة تقنية شاغرة في هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي

Time منذ 24 دقيقة
Views 1362
وظيفة تقنية شاغرة في هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، عن توفر وظيفة تقنية شاغرة شاغرة للعمل بمجال الأمن السيبراني بمدينة الرياض، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط.

وأوضحت الهيئة، أن المسمى الوظيفي: مسئول مخاطر الأمن السيبراني (Cyber Security Risk officer)، بينما المؤهلات والخبرات: درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو مجال متعلق بأمن المعلومات، خبرة 3-5 سنوات في مجال مخاطر الأمن السيبراني، المرشحون المفضلون ذوو المعرفة الجيدة في ISO 27001 - COBIT - NIST.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى المعرفة المطلوبة لأطر إدارة مخاطر أمن المعلومات المشتركة، معرفة كيفية إجراء تقييم المخاطر، مهارات اتصال قوية، مهارات ممتازة في إدارة الوقت ومهارات العرض ومهارات العمل الجماعي، كما يفضل الحصول على الشهادات المهنية ذات الصلة (الأمان + ، CEH ، ISO27001 LI ، المرشحون المفضلون مع CRISC & CISM).

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، فيما لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة): هنا

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وظائف
المملكة
الأمن السيبراني
هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي
سدايا

أحدث التعليقات

صريح
مجوسي صهيوني يضحك ع المتخلفين من ذريه أبن ملجم وابن العلقمي
وافي
ههههههههههههههههههه استغفرالله العظيم
dfs
ما اتوقع انها يامية اصيلة
سيد
الحمدالله اني مسلم وسعودي
فايز الشهري
انا شخصيا دخلت البارح عليه والبرنامج ماهو راضي يقبل ابني والملاحظة انه ليس مسجل في توكلنا مع العلم انه مسجل في البرنامج اكثر من ثمانية اشهر ,, وتدخل تحجز ما فيه حجز ,, لا حول ولا قوة الا بالله

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