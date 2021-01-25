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بالفيديو والصور.. كهوف وانجراف للتربة بعقبة كساب ينذر بانهيار الأسفلت ويهدد سالكيه

Time منذ 33 دقيقة
Views 2294
بالفيديو والصور.. كهوف وانجراف للتربة بعقبة كساب ينذر بانهيار الأسفلت ويهدد سالكيه

حامد العمري (صدى):
هطلت أمطار غزيرة الأسابيع الماضية على محافظة أضم ومراكزها وقراها جنوبي منطقة مكة المكرمة ، وقد أدت السيول إلى انجراف التربة بعقبة كساب ، الرابطة بين محافظة أضم وقرى كساب ، حيث ينذر ذلك بانهيار الطبقة الاسفلتية ، ويهدد حياة قائدي عشرات السيارات والشاحنات التي تسلكه يومياً .

هذا وقد اتخذت الشركة المكلفة بصيانته حلولاً بدائية مؤقتة ، فبعد سقوط الأمطار تقوم بالردم فقط ، ليعود الحال مرة أخرى كسابقه ، إلا أن كمية الانهيار واتساع الكهوف بدأ بالتزايد ، مما يوحي بكارثة وانهياره مستقبلاً ، مالم يكن هناك حلولاً عاجلة لإصلاح الخلل بطرق مجدية وسليمة ، باتخاذ التدابير اللازمة لتجنب ذلك .

وقد وثقت عدسة " صدى " تلك الانجرافات والتي بلغت في بعض الأماكن ما يقارب ٤ أمتار ، فيما تكونت بمواقع أخرى كهوفاً تحت الطبقة الاسفلتية منذراً بانهياراتها مستقبلاً ، وما سيعقبه من خسائر مادية في الممتلكات أو الأرواح لا قدر الله .

 

 

Time واتساب
مكة المكرمة
محافظة أضم
عقبة كساب
انجراف التربة

أحدث التعليقات

صريح
مجوسي صهيوني يضحك ع المتخلفين من ذريه أبن ملجم وابن العلقمي
وافي
ههههههههههههههههههه استغفرالله العظيم
dfs
ما اتوقع انها يامية اصيلة
سيد
الحمدالله اني مسلم وسعودي
فايز الشهري
انا شخصيا دخلت البارح عليه والبرنامج ماهو راضي يقبل ابني والملاحظة انه ليس مسجل في توكلنا مع العلم انه مسجل في البرنامج اكثر من ثمانية اشهر ,, وتدخل تحجز ما فيه حجز ,, لا حول ولا قوة الا بالله

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