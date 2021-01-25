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وظائف شاغرة بالهيئة العامة للجمارك

Time منذ ساعة
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وظائف شاغرة بالهيئة العامة للجمارك

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت الهيئة العامة للجمارك باب التقديم على 6 وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى بالرياض ، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية :

1- مهندس معماري بنية مؤسسية : بكالوريوس أو ماجيستير علوم الحاسب أو ما يعادلها ، خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال تقني ، منها خبرة لا تقل عن 4 سنوات في إدارة البنية التحتية التقنية .

2- مدير إدارة الصحة المهنية : بكالوريوس أو ماجيستير في " الصحة المهنية ، الصحة العامة " أو ما يعادلها ، خبرة لا تقل عن 5 سنوات ، منها سنتين في منصب إداري .

3- مدير إدارة السلامة : بكالوريوس أو ماجيستير في السلامة والصحة المهنية أو الهندسة ، خبرة لا تقل عن 8 سنوات منها سنتين على الأقل في منصب إداري .

4- مدير إدارة البيئة : بكالوريوس في علوم البيئة أو مجال آخر ذا صلة ، يفضل ماجيستير في السلامة المهنية ، أو الهندسة ، أو مجال ذا صلة ، خبرة 8 سنوات في مجال البيئة منها سنتين بمنصب إشرافي .

5- كبير أخصائيين السلامة " برية ، بحرية ، جوية " ، بكالوريوس أو ماجيستير في السلامة ، والصحة المهنية ، الهندسة " أو مجال ذا صلة ، خبرة لا تقل عن 4 سنوات في القطاع الحكومي أو الخاص .

6- أمين سر : بكالوريوس في " القانون ، إدارة الأعمال " أو مايعادلها ، خبرة لا تقل عن عام في القانون أو الشريعة أو السكرتارية ، خبرة في إعداد التقارير والتوثيق .

وحول موعد التقديم ، أكدت الهيئة العامة للجمارك أنه متاح بدءً من اليوم الإثنين 12 / 6 / 1442 هـ الموافق 25 / يناير / 2020 . هنا

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الجمارك
وظائف شاغرة
الهيئة العامة للجمارك

أحدث التعليقات

صريح
مجوسي صهيوني يضحك ع المتخلفين من ذريه أبن ملجم وابن العلقمي
وافي
ههههههههههههههههههه استغفرالله العظيم
dfs
ما اتوقع انها يامية اصيلة
سيد
الحمدالله اني مسلم وسعودي
فايز الشهري
انا شخصيا دخلت البارح عليه والبرنامج ماهو راضي يقبل ابني والملاحظة انه ليس مسجل في توكلنا مع العلم انه مسجل في البرنامج اكثر من ثمانية اشهر ,, وتدخل تحجز ما فيه حجز ,, لا حول ولا قوة الا بالله

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