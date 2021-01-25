وظائف شاغرة بالهيئة العامة للجمارك

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت الهيئة العامة للجمارك باب التقديم على 6 وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى بالرياض ، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية :
1- مهندس معماري بنية مؤسسية : بكالوريوس أو ماجيستير علوم الحاسب أو ما يعادلها ، خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال تقني ، منها خبرة لا تقل عن 4 سنوات في إدارة البنية التحتية التقنية .
2- مدير إدارة الصحة المهنية : بكالوريوس أو ماجيستير في " الصحة المهنية ، الصحة العامة " أو ما يعادلها ، خبرة لا تقل عن 5 سنوات ، منها سنتين في منصب إداري .
3- مدير إدارة السلامة : بكالوريوس أو ماجيستير في السلامة والصحة المهنية أو الهندسة ، خبرة لا تقل عن 8 سنوات منها سنتين على الأقل في منصب إداري .
4- مدير إدارة البيئة : بكالوريوس في علوم البيئة أو مجال آخر ذا صلة ، يفضل ماجيستير في السلامة المهنية ، أو الهندسة ، أو مجال ذا صلة ، خبرة 8 سنوات في مجال البيئة منها سنتين بمنصب إشرافي .
5- كبير أخصائيين السلامة " برية ، بحرية ، جوية " ، بكالوريوس أو ماجيستير في السلامة ، والصحة المهنية ، الهندسة " أو مجال ذا صلة ، خبرة لا تقل عن 4 سنوات في القطاع الحكومي أو الخاص .
6- أمين سر : بكالوريوس في " القانون ، إدارة الأعمال " أو مايعادلها ، خبرة لا تقل عن عام في القانون أو الشريعة أو السكرتارية ، خبرة في إعداد التقارير والتوثيق .
وحول موعد التقديم ، أكدت الهيئة العامة للجمارك أنه متاح بدءً من اليوم الإثنين 12 / 6 / 1442 هـ الموافق 25 / يناير / 2020 . هنا