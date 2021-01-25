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الشورى يطالب مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بإعادة النظر في هيكلته

Time منذ ساعة
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الشورى يطالب مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بإعادة النظر في هيكلته

الرياض (صدى):
أصدر مجلس الشورى، قرار بشأن التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للعام المالي 1440/ 1441 هـ.

وتضمن القرار، ضرورة تنسيق المستشفى مع الجهات ذات العلاقة، والعمل على زيادة التوعية المجتمعية بالطرق السليمة لاستخدام الأجهزة الإلكترونية والتوعية بتأثيرها على صحة العين.

كما تضمن التوسع في التعاون الطبي مع المؤسسات الطبية الأخرى في المملكة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير الدعم لإنشاء مركز متخصص بالطب الاتصالي ، وتوفير الإمكانات اللازمة له.

بالإضافة إلى إعادة النظر في هيكلته وتوجهه الاستراتيجي وفق الأسس التنظيمية المتعارف عليها لبناء الهياكل، ووفق قواعد الحوكمة ووفق ما يمكنه من إبراز أنشطته الأساسية وتلافي المشكلات التنظيمية وبما يحقق كفاءة الإنفاق.

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الشورى
مجلس الشورى
الملك خالد
مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

أحدث التعليقات

صريح
مجوسي صهيوني يضحك ع المتخلفين من ذريه أبن ملجم وابن العلقمي
وافي
ههههههههههههههههههه استغفرالله العظيم
dfs
ما اتوقع انها يامية اصيلة
سيد
الحمدالله اني مسلم وسعودي
فايز الشهري
انا شخصيا دخلت البارح عليه والبرنامج ماهو راضي يقبل ابني والملاحظة انه ليس مسجل في توكلنا مع العلم انه مسجل في البرنامج اكثر من ثمانية اشهر ,, وتدخل تحجز ما فيه حجز ,, لا حول ولا قوة الا بالله

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