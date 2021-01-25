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وزارة الصحة تُطلق خدمة العيادات - عن بعد -

Time منذ ساعة
Views 1643
وزارة الصحة تُطلق خدمة العيادات - عن بعد -

الرياض (صدى):
أطلقت وزارة الصحة خدمة "العيادات عن بعد" التي تتيح للمريض خيار حضور الموعد الطبي "عن بعد" عن طريق منصتي (أناة) و (صحتي).

وأبانت الصحة أن خدمة "العيادات عن بعد" تقوم بإيصال المريض بالطبيب، لتسهيل الوصول للخدمات الصحية، وتمكين المستفيد من الحصول على خدمة متكاملة "عن بُعد"، بهدف تقليل معدل زيارات المرضى للمستشفيات للحالات غير الطارئة، والحد من انتشار العدوى، وزيادة معدل رضا المريض من خلال تقليل الجهد والوقت اللازمين للحصول على الاستشارة الطبية.

ويُمكن معرفة العيادات التي تتوفر فيها هذه الخدمة من خلال الرابط التالي: هنا  .

Time واتساب
وزارة الصحة
الصحة
كورونا
العيادات عن بعد
صحتي

أحدث التعليقات

صريح
مجوسي صهيوني يضحك ع المتخلفين من ذريه أبن ملجم وابن العلقمي
وافي
ههههههههههههههههههه استغفرالله العظيم
dfs
ما اتوقع انها يامية اصيلة
سيد
الحمدالله اني مسلم وسعودي
فايز الشهري
انا شخصيا دخلت البارح عليه والبرنامج ماهو راضي يقبل ابني والملاحظة انه ليس مسجل في توكلنا مع العلم انه مسجل في البرنامج اكثر من ثمانية اشهر ,, وتدخل تحجز ما فيه حجز ,, لا حول ولا قوة الا بالله

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