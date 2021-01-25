فتح باب التدريب المنتهي بالتوظيف بالمعهد التقني للألبان والأغذية

فاطمة المالكي (صدى):
فتح المعهد التقني للألبان والأغذية بمدينة السيح بالخرج باب التقديم على برامج الدبلوم المبتدئة بالتوظيف للفصل الثالث .
وأكد معهد الألبان والأغذية أنه سيتم توظيف المتقدمين مباشرةً عند القبول بالمزايا التالية :
1- راتب شهري يتراوح بين 5500 إلى 7500 ريال .
2- التأمين الإجتماعي .
3- التأمين الطبي .
4- مكافأة شهرية 3 آلاف ريال أثناء التدريب .
5- توفير السكن والمواصلات .
6- الحصول على شهادات الدبلوم في تقنيات الألبان والأغذية .
الشروط :
1- أن يكون المتقدم من المواطنين .
2- شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها .
3- ألا يكون قد حصل على دعم من صندوق الموارد البشرية سابقاً .
4- اجتياز المقابلة الشخصية واختبار القبول .
ويمكن الإطلاع على الشروط والتسجيل عبر الرابط التالي من هنـــــــــا.