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فتح باب التدريب المنتهي بالتوظيف بالمعهد التقني للألبان والأغذية

Time منذ ساعة
Views 1632
فتح باب التدريب المنتهي بالتوظيف بالمعهد التقني للألبان والأغذية

فاطمة المالكي (صدى):
فتح المعهد التقني للألبان والأغذية بمدينة السيح بالخرج باب التقديم على برامج الدبلوم المبتدئة بالتوظيف للفصل الثالث .

وأكد معهد الألبان والأغذية أنه سيتم توظيف المتقدمين مباشرةً عند القبول بالمزايا التالية :

1- راتب شهري يتراوح بين 5500 إلى 7500 ريال .

2- التأمين الإجتماعي .

3- التأمين الطبي .

4- مكافأة شهرية 3 آلاف ريال أثناء التدريب .

5- توفير السكن والمواصلات .

6- الحصول على شهادات الدبلوم في تقنيات الألبان والأغذية .

الشروط :

1- أن يكون المتقدم من المواطنين .

2- شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها .

3- ألا يكون قد حصل على دعم من صندوق الموارد البشرية سابقاً .

4- اجتياز المقابلة الشخصية واختبار القبول .

ويمكن الإطلاع على الشروط والتسجيل عبر الرابط التالي من هنـــــــــا.

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الخرج
السيح
المعهد التقني للألبان والأغذية

أحدث التعليقات

صريح
مجوسي صهيوني يضحك ع المتخلفين من ذريه أبن ملجم وابن العلقمي
وافي
ههههههههههههههههههه استغفرالله العظيم
dfs
ما اتوقع انها يامية اصيلة
سيد
الحمدالله اني مسلم وسعودي
فايز الشهري
انا شخصيا دخلت البارح عليه والبرنامج ماهو راضي يقبل ابني والملاحظة انه ليس مسجل في توكلنا مع العلم انه مسجل في البرنامج اكثر من ثمانية اشهر ,, وتدخل تحجز ما فيه حجز ,, لا حول ولا قوة الا بالله

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