إيفر بانيغا يختم مسيرته الكروية في "بوكا جونيور" الأرجنتيني

نواف السالم (صدى):
كشفت تقارير صحفية، اليوم الاثنين، أن لاعب نادي الشباب إيفر بانيغا سوف يختم مسيرته الكروية في نادي بوكا جونيور الأرجنتيني.
وكان بانيغا، قد انضم لنادي الشباب في صيف 2020 قادمًا من فريق إشبيلية الإسباني، بعد التتويج بالدوري الأوروبي مع الفريق الأندلسي.
ويذكر أن اللاعب الأرجنتيني إيفر بانيغا، لاعب وسط الشباب، كان قد حقق رقمًا مميزًا بعد مرور 14 جولة في دوري محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/ 2021.
ومرر أن بانيغا 627 تمريرة في منتصف ملعب الخصم في الجولات الـ14 الماضية ليكون الأكثر تمريرًا للكرة في منتصف ملعب الخصم.