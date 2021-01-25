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إيفر بانيغا يختم مسيرته الكروية في "بوكا جونيور" الأرجنتيني

Time منذ 20 دقيقة
Views 1617
إيفر بانيغا يختم مسيرته الكروية في "بوكا جونيور" الأرجنتيني

نواف السالم (صدى):
كشفت تقارير صحفية، اليوم الاثنين، أن لاعب نادي الشباب إيفر بانيغا سوف يختم مسيرته الكروية في نادي بوكا جونيور الأرجنتيني.

وكان بانيغا، قد انضم لنادي الشباب في صيف 2020 قادمًا من فريق إشبيلية الإسباني، بعد التتويج بالدوري الأوروبي مع الفريق الأندلسي.

ويذكر أن اللاعب الأرجنتيني إيفر بانيغا، لاعب وسط الشباب، كان قد حقق رقمًا مميزًا بعد مرور 14 جولة في دوري محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/ 2021.

ومرر أن بانيغا 627 تمريرة في منتصف ملعب الخصم في الجولات الـ14 الماضية ليكون الأكثر تمريرًا للكرة في منتصف ملعب الخصم.

Time واتساب
نادي الشباب
إيفر بانيغا
نادي بوكا جونيور

أحدث التعليقات

رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله ***
فايز المقيبل
نسأل الله العفو العافية وليه مايقسم ثروته عليهم وينهي الخلاف احسن مايتنازعون بعد موته بعد عمر طويل يارب الدنيا مليئة بالمشاكل يالله حسن الختام يارب
خالد
الخمر شكله قوي
ابومحمد
سؤال للجميع وش فائدة التحليل بعد المباراة وانت تشاهد وتسمع انك ظلمت. والسؤال الثاني. ماتلاحظون أن متعه وحلاه المباراة عند الرجوع للفار تنتهي تمامآ وتجي بعدها إصابات وشد وضياع في التركيز لبعض الاعبين بعد التأخير الذي لا مبرر له. والسؤال الثالث. تدرون ان حكام الرايه للخط مالهم داعي المباراة يقودها الحكم الساحه والفار. بدليل حتى لو رفع الرايه يرجع للفار.
واضح*** وصريح***
الله يعين.

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