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"موانئ" و "الجمارك" يُعلنان آلية جديدة لبضائع المتروكات في موانئ المملكة

Time منذ 15 دقيقة
Views 1371
"موانئ" و "الجمارك" يُعلنان آلية جديدة لبضائع المتروكات في موانئ المملكة

الرياض (صدى):
أعلنت الهيئةُ العامة للموانئ "موانئ" اليوم، بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك، عن اعتماد وتفعيل آلية جديدة لمعالجة بضائع وحاويات المتروكات في موانئ المملكة التي تتجاوز المدة النظامية في بقائها في مستودعات وساحات الموانئ.

وسيسهم هذا الإجراء إلى زيادة سرعة معدل دوران الحاويات للخطوط الملاحية، بالإضافة إلى الاستخدام الأمثل للطاقة الاستيعابية في الموانئ، وتحسين وتحديد الإجراءات الخاصة بالمتروكات للتأكيد على أهمية خروج البضائع بأسرع وقت.

ويهدف هذا القرار الذي يأتي استمراراً للتكامل والتعاون مع الهيئة العامة للجمارك، إلى تحديد الأدوار والمسؤوليات للجهات المعنية داخل الميناء للتعامل مع المتروكات من (البضائع العامة، والبضائع سريعة التلف كالبضائع المبردة والمواد الغذائية، والبضائع الخطرة) سواء بإعادة التصدير أو الإتلاف أو البيع بالمزاد في جميع الموانئ.

يذكر أن المتروكات هي جميع البضائع المبردة أو البضائع العامة أو البضائع الخطرة التي لم تنْتهِ إجراءاتها وتجاوزت المدة النظامية في مستودعات وساحات موانئ المملكة.

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الموانئ
الهيئة العامة للموانئ
الهيئة العامة للجمارك

أحدث التعليقات

رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله ***
فايز المقيبل
نسأل الله العفو العافية وليه مايقسم ثروته عليهم وينهي الخلاف احسن مايتنازعون بعد موته بعد عمر طويل يارب الدنيا مليئة بالمشاكل يالله حسن الختام يارب
خالد
الخمر شكله قوي
ابومحمد
سؤال للجميع وش فائدة التحليل بعد المباراة وانت تشاهد وتسمع انك ظلمت. والسؤال الثاني. ماتلاحظون أن متعه وحلاه المباراة عند الرجوع للفار تنتهي تمامآ وتجي بعدها إصابات وشد وضياع في التركيز لبعض الاعبين بعد التأخير الذي لا مبرر له. والسؤال الثالث. تدرون ان حكام الرايه للخط مالهم داعي المباراة يقودها الحكم الساحه والفار. بدليل حتى لو رفع الرايه يرجع للفار.
واضح*** وصريح***
الله يعين.

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