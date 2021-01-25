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بالفيديو.. مستشارة أسرية: على الزوجات مشاركة أزواجهن تشجيع الأندية

Time منذ 24 دقيقة
Views 1466
بالفيديو.. مستشارة أسرية: على الزوجات مشاركة أزواجهن تشجيع الأندية

الرياض (صدى):
طالبت المستشارة الأسرية والمجتمعية بسمة جمعة، أمس الاثنين، الزوجات بمشاركة أزواجهن تشجيع الأندية التي يشجعونها في كرة القدم، تجنباً لحدوث ظاهرة الجمود الفكري.

وأوضحت المستشارة بسمة جمعة، خلال مشاركتها مع برنامج "الراصد" على قناة "الإخبارية"، إن الجمود الفكري هو عكس المرونة ومعناه الثبات على شيء واحد وعدم الرغبة في تغييره والتفكير المتصلب تجاه الأمور والنظر إليها بزاوية واحدة.

وأشارت المستشارة الأسرية، إلى أن الجمود الفكري هو تفكير ضيق وتقليد عميق لا يمكن أن تتولد منه حلول وإبداعات، فالشخص يستخدم نفس الأدوات والوسائل القديمة فيحصل على نفس النتائج،كما أن الحياة تحتاج قدراً أكبر من المرونة، وأن الشخص المرن يرى حلاً لكل مشكلة، بينما صاحب الجمود الفكري يرى مشكلة في كل حل.

وأكدت على الزوجات بمحاولة مشاركة أزواجهن بعض اهتماماتهم كتشجيع الأندية التي يشجعونها، والاحتفال معهم حال فوز الفريق ولا بأس من حفظ أسماء عدد من اللاعبين وارتداء قميص الفريق المفضل.

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أسرة
أزواج
أندية
زوجات
الجمود الفكري
فجائع

أحدث التعليقات

رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله ***
فايز المقيبل
نسأل الله العفو العافية وليه مايقسم ثروته عليهم وينهي الخلاف احسن مايتنازعون بعد موته بعد عمر طويل يارب الدنيا مليئة بالمشاكل يالله حسن الختام يارب
خالد
الخمر شكله قوي
ابومحمد
سؤال للجميع وش فائدة التحليل بعد المباراة وانت تشاهد وتسمع انك ظلمت. والسؤال الثاني. ماتلاحظون أن متعه وحلاه المباراة عند الرجوع للفار تنتهي تمامآ وتجي بعدها إصابات وشد وضياع في التركيز لبعض الاعبين بعد التأخير الذي لا مبرر له. والسؤال الثالث. تدرون ان حكام الرايه للخط مالهم داعي المباراة يقودها الحكم الساحه والفار. بدليل حتى لو رفع الرايه يرجع للفار.
واضح*** وصريح***
الله يعين.

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