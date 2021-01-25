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بدء التسجيل في المرحلة الخامسة من البرنامج التدريبي لتعليم اللغة الإنجليزية عبر "دروب"

Time منذ ساعتين
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بدء التسجيل في المرحلة الخامسة من البرنامج التدريبي لتعليم اللغة الإنجليزية عبر "دروب"

الرياض (صدى):
أعلن صندوقُ تنمية الموارد البشرية "هدف"، عن بدء التسجيل في المرحلة الخامسة من البرنامج التدريبي لتعليم اللغة الإنجليزية من خلال المنصة الوطنية للتدريب الإلكترونية "دروب" عبر الرابط ‏ هنا.

ودعا "هدف" موظفي وموظفات القطاع الخاص والباحثين والباحثات عن عمل، إلى المبادرة بالتسجيل والاستفادة من البرنامج في تطوير المهارات والقدرات المعرفية والمهنية في مجال اللغة الإنجليزية.

ويأتي طرح البرنامج التدريبي تلبيةً لاحتياج منشآت القطاع الخاص من الكوادر البشرية التي تمتلك مهارات مناسبة في اللغة الإنجليزية؛ حيث يهدف إلى تطوير مهارات الباحثين عن عمل وموظفي القطاع الخاص في اللغة الإنجليزية، من خلال تقديم تدريب نوعي لمدة شهرين لكل مرشح، ويمكن للمتدرب التقدم في مستويات اللغة الإنجليزية الستة عشرة المتاحة في البرنامج التدريبي وَفْق أدائه الشخصي وسرعة تعلمه خلال فتر التدريب.

ويشترط البرنامج، أن يكون المتدرب سعودياً واجتاز ثلاث دورات تدريبية في "دروب" خلال الأشهر الثلاث الماضية، وألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاماً ولا يزيد عن 40 عاماً.

وتدعم منصة "دروب" doroob.sa، التابعة لصندوق تنمية الموارد البشرية، تأهيل وتطوير مهارات الباحثين عن العمل وموظفي القطاع الخاص الراغبين في الوصول بمستواهم الوظيفي إلى درجات متقدمة، سعياً لرفع معدلات مشاركة القوى الوطنية في القطاع الخاص وزيادة إمكانية حصول الباحثين عن العمل على فرص وظيفية مناسبة.

Time واتساب
هدف
صندوق تنمية الموارد البشرية
دروب

أحدث التعليقات

رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله ***
فايز المقيبل
نسأل الله العفو العافية وليه مايقسم ثروته عليهم وينهي الخلاف احسن مايتنازعون بعد موته بعد عمر طويل يارب الدنيا مليئة بالمشاكل يالله حسن الختام يارب
خالد
الخمر شكله قوي
ابومحمد
سؤال للجميع وش فائدة التحليل بعد المباراة وانت تشاهد وتسمع انك ظلمت. والسؤال الثاني. ماتلاحظون أن متعه وحلاه المباراة عند الرجوع للفار تنتهي تمامآ وتجي بعدها إصابات وشد وضياع في التركيز لبعض الاعبين بعد التأخير الذي لا مبرر له. والسؤال الثالث. تدرون ان حكام الرايه للخط مالهم داعي المباراة يقودها الحكم الساحه والفار. بدليل حتى لو رفع الرايه يرجع للفار.
واضح*** وصريح***
الله يعين.

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