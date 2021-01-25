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وظائف شاغرة في شركة حمد الرقيب

Time منذ 34 دقيقة
Views 1403
وظائف شاغرة في شركة حمد الرقيب

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة حمد الرقيب وأولاده التجارية، عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف لحملة الثانوية فما فوق بالخبر والرياض والهفوف.

وأوضحت أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: أمين صندوق - كاشير (الخبر): مهارات قوية في التعامل الآخرين، ومعرفة أساسية بالحاسب الآلي، مهارات تواصل واستمتاع ممتازة، فضلًا عن حاجتها لأمين مستودع يقوم بإعداد الفواتير للتسليم، فحص العناصر وتنفيذ الطلبات، والاستلام والتفتيش والإعادة والتفريغ والترتيب والتعبئة ووضع العلامات والحفاظ على جرد دائم لجميع العناصر.

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، وذلك عبر الرابط الإلكتروني التالي:

1- أمين صندوق - كاشير -(الخبر) من هنـــــــا.

2- أمين مستودع (الخبر) من هنـــــــا.

3- أمين مستودع (الرياض) من هنـــــــا.

4- أمين مستودع (الهفوف) من هنـــــــا.

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وظائف
الرياض
الهفوف
الخبر
حمد الرقيب

أحدث التعليقات

رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله ***
فايز المقيبل
نسأل الله العفو العافية وليه مايقسم ثروته عليهم وينهي الخلاف احسن مايتنازعون بعد موته بعد عمر طويل يارب الدنيا مليئة بالمشاكل يالله حسن الختام يارب
خالد
الخمر شكله قوي
ابومحمد
سؤال للجميع وش فائدة التحليل بعد المباراة وانت تشاهد وتسمع انك ظلمت. والسؤال الثاني. ماتلاحظون أن متعه وحلاه المباراة عند الرجوع للفار تنتهي تمامآ وتجي بعدها إصابات وشد وضياع في التركيز لبعض الاعبين بعد التأخير الذي لا مبرر له. والسؤال الثالث. تدرون ان حكام الرايه للخط مالهم داعي المباراة يقودها الحكم الساحه والفار. بدليل حتى لو رفع الرايه يرجع للفار.
واضح*** وصريح***
الله يعين.

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