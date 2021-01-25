وظائف شاغرة في شركة حمد الرقيب

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة حمد الرقيب وأولاده التجارية، عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف لحملة الثانوية فما فوق بالخبر والرياض والهفوف.
وأوضحت أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: أمين صندوق - كاشير (الخبر): مهارات قوية في التعامل الآخرين، ومعرفة أساسية بالحاسب الآلي، مهارات تواصل واستمتاع ممتازة، فضلًا عن حاجتها لأمين مستودع يقوم بإعداد الفواتير للتسليم، فحص العناصر وتنفيذ الطلبات، والاستلام والتفتيش والإعادة والتفريغ والترتيب والتعبئة ووضع العلامات والحفاظ على جرد دائم لجميع العناصر.
وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، وذلك عبر الرابط الإلكتروني التالي:
1- أمين صندوق - كاشير -(الخبر) من هنـــــــا.
2- أمين مستودع (الخبر) من هنـــــــا.
3- أمين مستودع (الرياض) من هنـــــــا.
4- أمين مستودع (الهفوف) من هنـــــــا.