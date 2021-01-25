"دانيال ستوريدج" يخسر دعوى مضايقة عنصرية ضد مالك عقار

وكالات (صدى):
خسر مهاجم ليفربول السابق، دانيال ستوريدج، دعوى مضايقة عنصرية ضد مالك عقار بسبب حساب Netflix.
وترجع تفاصيل الواقعة لعام 2018 عندما استاجر المهاجم، مع صديقته قصر شيشاير بقيمة 18500 جنيه إسترليني شهريًا من المالك آلان أونيل وزوجته كاتي، خلال فترة لاعب كرة القدم التي استمرت ست سنوات في ليفربول.
وبعد أقل من شهرين من انتقالهما، اكتشف ستوريدج وصديقته "فيريرا"، وفقا لصحيفة "صحيفة ميل البريطانية" ملفًا شخصيًا عنصرياً يسمى "n ***"، وذلك عندما دخولوا إلى تطبيق Netflix الخاص بأحد أبناء عائلة مالك العقار.
وطالب اللاعب وبتعويض قدره 100 ألف جنيه إسترليني عن "التمييز" و "التحرش على أساس العرق"،لكن القاضي رفض اليوم ادعاء ستوريدج وقال إن عائلة أونيل بذلت محاولة حقيقية للاعتذار عن الحساب العنصري الذي يخص ابنهما البالغ من العمر 11 عامًا.
يذكر أن اللاعب رفع هذه الدعوى عقب مطالبة مالك العقار له بـ 67 ألف جنيه إسترليني من الإيجار غير المدفوع، ودفع الأخير الإيجار في يوليو 2019 ، لكنه قدم بعد ذلك دعوى مختلفة للحصول على تعويضات ضد مالك العقار بخصوص التميز العنصري والتحرش على أساس العرق ''.