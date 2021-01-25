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"دانيال ستوريدج" يخسر دعوى مضايقة عنصرية ضد مالك عقار

Time منذ 39 دقيقة
Views 1505
"دانيال ستوريدج" يخسر دعوى مضايقة عنصرية ضد مالك عقار

وكالات (صدى):
خسر مهاجم ليفربول السابق، دانيال ستوريدج، دعوى مضايقة عنصرية ضد مالك عقار بسبب حساب Netflix.

وترجع تفاصيل الواقعة لعام 2018 عندما استاجر المهاجم، مع صديقته قصر شيشاير بقيمة 18500 جنيه إسترليني شهريًا من المالك آلان أونيل وزوجته كاتي، خلال فترة لاعب كرة القدم التي استمرت ست سنوات في ليفربول.

وبعد أقل من شهرين من انتقالهما، اكتشف ستوريدج وصديقته "فيريرا"، وفقا لصحيفة "صحيفة ميل البريطانية" ملفًا شخصيًا عنصرياً يسمى "n ***"، وذلك عندما دخولوا إلى تطبيق Netflix الخاص بأحد أبناء عائلة مالك العقار.

وطالب اللاعب وبتعويض قدره 100 ألف جنيه إسترليني عن "التمييز" و "التحرش على أساس العرق"،لكن القاضي رفض اليوم ادعاء ستوريدج وقال إن عائلة أونيل بذلت محاولة حقيقية للاعتذار عن الحساب العنصري الذي يخص ابنهما البالغ من العمر 11 عامًا.

يذكر أن اللاعب رفع هذه الدعوى عقب مطالبة مالك العقار له بـ 67 ألف جنيه إسترليني من الإيجار غير المدفوع، ودفع الأخير الإيجار في يوليو 2019 ، لكنه قدم بعد ذلك دعوى مختلفة للحصول على تعويضات ضد مالك العقار بخصوص التميز العنصري والتحرش على أساس العرق ''.

Time واتساب
ليفربول
Netflix
دانيال ستوريدج

أحدث التعليقات

رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله ***
فايز المقيبل
نسأل الله العفو العافية وليه مايقسم ثروته عليهم وينهي الخلاف احسن مايتنازعون بعد موته بعد عمر طويل يارب الدنيا مليئة بالمشاكل يالله حسن الختام يارب
خالد
الخمر شكله قوي
ابومحمد
سؤال للجميع وش فائدة التحليل بعد المباراة وانت تشاهد وتسمع انك ظلمت. والسؤال الثاني. ماتلاحظون أن متعه وحلاه المباراة عند الرجوع للفار تنتهي تمامآ وتجي بعدها إصابات وشد وضياع في التركيز لبعض الاعبين بعد التأخير الذي لا مبرر له. والسؤال الثالث. تدرون ان حكام الرايه للخط مالهم داعي المباراة يقودها الحكم الساحه والفار. بدليل حتى لو رفع الرايه يرجع للفار.
واضح*** وصريح***
الله يعين.

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