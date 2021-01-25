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بالفيديو.. الطبيبة التي أعطت والدها اللقاح تروي التفاصيل

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. الطبيبة التي أعطت والدها اللقاح تروي التفاصيل

الرياض (صدى):
كشفت الطبيبة دانة العتيبي، أمس الأحد، تفاصيل قيامها بالإشراف على إعطاء والدها اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد في مركز اللقاحات.

وقالت الطبيبة، خلال مداخلة هاتفية لها مع برنامج "يا هلا" على قناة "روتانا خليجية"، أنها انضمت لمركز اللقاح منذ حوالي شهر، وفوجئت بأن والدها على نفس الخط الذي تتواجد فيها لإعطاء اللقاح.

وأوضحت الطبيبة دانة، أن تلك اللقطة هي أجمل لقطة مرت عليها منذ ممارستها مهنة الطب منذ تخرجها من عامين، كما أنها سعيدة وفخورة بأنها هي من أعطت لوالدها الجرعة، مشيدة بجهود الكادر الصحي في مركز اللقاحات.

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اللقاح
مركز اللقاحات

أحدث التعليقات

رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله ***
فايز المقيبل
نسأل الله العفو العافية وليه مايقسم ثروته عليهم وينهي الخلاف احسن مايتنازعون بعد موته بعد عمر طويل يارب الدنيا مليئة بالمشاكل يالله حسن الختام يارب
خالد
الخمر شكله قوي
ابومحمد
سؤال للجميع وش فائدة التحليل بعد المباراة وانت تشاهد وتسمع انك ظلمت. والسؤال الثاني. ماتلاحظون أن متعه وحلاه المباراة عند الرجوع للفار تنتهي تمامآ وتجي بعدها إصابات وشد وضياع في التركيز لبعض الاعبين بعد التأخير الذي لا مبرر له. والسؤال الثالث. تدرون ان حكام الرايه للخط مالهم داعي المباراة يقودها الحكم الساحه والفار. بدليل حتى لو رفع الرايه يرجع للفار.
واضح*** وصريح***
الله يعين.

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