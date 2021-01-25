واتساب يخسر ملايين المستخدمين بعد التحديثات الجديدة

وكالات (صدى):
كشفت تقارير صحافية، اليوم الاثنين، أن تطبيق "واتساب" للمراسلات خسر ملايين المستخدمين خلال الأسابيع الأخيرة، بعد التحديثات الأخيرة التي تشارك بياناتهم مع "فيسبوك".
وأجّل "واتساب" إطلاق هذا التحديث الذي كان من المقرر أن يبدأ العمل به في 8 فبراير، ولكنه شهد "هجرة جماعية" إلى خدمات بديلة يرى المستخدمون أنها أكثر أمانا وخصوصية، مثل "سيغنال" و"تليغرام".
وشهدت الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر يناير، تحميل 25 مليون شخص على مستوى العالم تطبيق "تليغرام" على هواتفهم، فيما اكتسب "سيغنال" 7.5 مليون مستخدم جديد، وفقا لأرقام نشرتها لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان البريطاني؛ حيث ترجح بيانات أن هذه الأرقام اتجهت إلى "هجر" واتساب، في تراجع غير مسبوق بأعداد مستخدمي التطبيق.