الأعداد السابقة للصحيفة

واتساب يخسر ملايين المستخدمين بعد التحديثات الجديدة

Time منذ 6 دقائق
Views 1195
واتساب يخسر ملايين المستخدمين بعد التحديثات الجديدة

وكالات (صدى):
كشفت تقارير صحافية، اليوم الاثنين، أن تطبيق "واتساب" للمراسلات خسر ملايين المستخدمين خلال الأسابيع الأخيرة، بعد التحديثات الأخيرة التي تشارك بياناتهم مع "فيسبوك".

وأجّل "واتساب" إطلاق هذا التحديث الذي كان من المقرر أن يبدأ العمل به في 8 فبراير، ولكنه شهد "هجرة جماعية" إلى خدمات بديلة يرى المستخدمون أنها أكثر أمانا وخصوصية، مثل "سيغنال" و"تليغرام".

وشهدت الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر يناير، تحميل 25 مليون شخص على مستوى العالم تطبيق "تليغرام" على هواتفهم، فيما اكتسب "سيغنال" 7.5 مليون مستخدم جديد، وفقا لأرقام نشرتها لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان البريطاني؛ حيث ترجح بيانات أن هذه الأرقام اتجهت إلى "هجر" واتساب، في تراجع غير مسبوق بأعداد مستخدمي التطبيق.

Time واتساب
فيسبوك
واتساب
الخصوصية
التحديثات الجديدة

أحدث التعليقات

؟؟
الموضوع فيه نصب واحتيال لكسب المال بطريقه ملتويه
faeiz1122
قبل لاأدخل الخبر عرفت أن كلام في الهواء لاحسيب ولا رقيب هذي وزارة الموارد البشرية وأغلب الوزارات كلامهم وقراراتهم في الهواء مافي تطبيق ماأقول الا الله يعاقب كل من خان الأمانه عاجل غير آجل
7UP
بعد فيها فتوى , كفاية صحويه
؟؟
ماضر الاسلام شي مسكين
عابر سبيل
يابهيم انت وياه من جابك للدنيا ؟

أخر الأخبار

واتساب يخسر ملايين المستخدمين بعد التحديثات الجديدة
واتساب يخسر ملايين المستخدمين بعد التحديثات الجديدة
Time منذ 6 دقائق Views 1195
إنشاء غرف عزل جديدة وإعادة تأهيل الغرف الحالية
إنشاء غرف عزل جديدة وإعادة تأهيل الغرف الحالية
Time منذ 12 دقيقة Views 1316
بالفيديو.. تركي آل الشيخ يدعو فرقة إندونيسية للمملكة
بالفيديو.. تركي آل الشيخ يدعو فرقة إندونيسية للمملكة
Time منذ 16 دقيقة Views 1453
شركة تكافل الراجحي تعلن عن وظائف شاغرة
شركة تكافل الراجحي تعلن عن وظائف شاغرة
Time منذ 22 دقيقة Views 1445
دعوى قضائية ضد "روان بن حسين" بسبب "قميص طليقها"
دعوى قضائية ضد "روان بن حسين" بسبب "قميص طليقها"
Time منذ 26 دقيقة Views 376
حلاق يتحول لمليونير بسبب كورونا !
حلاق يتحول لمليونير بسبب كورونا !
Time منذ 41 دقيقة Views 755
3 أبناء يرفعون قضية حجر ضد والدهم لتبرعه لجهات خيرية
3 أبناء يرفعون قضية حجر ضد والدهم لتبرعه لجهات خيرية
Time منذ 47 دقيقة Views 2108
أسهل طريقة للعناية بفروة رأسك لسرعة نمو الشعر
أسهل طريقة للعناية بفروة رأسك لسرعة نمو الشعر
Time منذ 52 دقيقة Views 1246
مظاهرات وحرائق ونهب متاجر في هولندا بسبب "كورونا"
مظاهرات وحرائق ونهب متاجر في هولندا بسبب "كورونا"
Time منذ 57 دقيقة Views 1658
بالفيديو.. حكم إسعاف الرجل للمرأة إذا تعرضت لحادث مروري
بالفيديو.. حكم إسعاف الرجل للمرأة إذا تعرضت لحادث مروري
Time منذ ساعة Views 2116