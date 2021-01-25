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إنشاء غرف عزل جديدة وإعادة تأهيل الغرف الحالية

Time منذ 12 دقيقة
Views 1309
إنشاء غرف عزل جديدة وإعادة تأهيل الغرف الحالية

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الصحة عن مشروع لإنشاء وإعادة تأهيل غرف عزل للأمراض المعدية ، لرفع العدد الحالي لغرف المملكة وهو 2200 غرفة في كافة المناطق .

ويهدف ذلك لتأمين احتياجات القطاع الصحي ، خاصةً بعدما أبرز وباء كورونا أهمية زيادة حجم الإستعدادات للأوبئة والأمراض المعدية .

وأكدت وزارة الصحة على أهمية توفر هذه الإشتراطات ف غرف العزل :

1- يجب أن تحتوي غرفة العزل على دورة مياه خاصة .

2- أن تحتوي على غرفة نوم خاصة بالمشتبه فيه بالعدوي .

3- توفر الخدمات الأساسية كالمياه الساخنة والكهرباء ووسائل الإتصال والتكييف .

4- يفضل توفير الإنترنت والتليفزيون .

5- توفير الماء والغذاء .

6- توفير المطهرات ومستلزمات النظامة .

7- تقديم التوعية الصحية وطرق الوقاية .

Time واتساب
وزارة الصحة
الصحة
الحجر الصحي
غرف عزل

أحدث التعليقات

؟؟
الموضوع فيه نصب واحتيال لكسب المال بطريقه ملتويه
faeiz1122
قبل لاأدخل الخبر عرفت أن كلام في الهواء لاحسيب ولا رقيب هذي وزارة الموارد البشرية وأغلب الوزارات كلامهم وقراراتهم في الهواء مافي تطبيق ماأقول الا الله يعاقب كل من خان الأمانه عاجل غير آجل
7UP
بعد فيها فتوى , كفاية صحويه
؟؟
ماضر الاسلام شي مسكين
عابر سبيل
يابهيم انت وياه من جابك للدنيا ؟

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