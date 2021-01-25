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القيادة تهنئ الحاكم العام لكومنولث أستراليا بذكرى يوم أستراليا

Time منذ ساعتين
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القيادة تهنئ الحاكم العام لكومنولث أستراليا بذكرى يوم أستراليا

الرياض (صدى):
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الجنرال ديفيد هيرلي، الحاكم العام لكومنولث أستراليا، بمناسبة ذكرى يوم أستراليا.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب كومنولث أستراليا الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة الجنرال ديفيد هيرلي، الحاكم العام لكومنولث أستراليا، بمناسبة ذكرى يوم أستراليا.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب كومنولث أستراليا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

Time واتساب
خادم الحرمين
أستراليا
الملك سلمان
القيادة

أحدث التعليقات

؟؟
الموضوع فيه نصب واحتيال لكسب المال بطريقه ملتويه
faeiz1122
قبل لاأدخل الخبر عرفت أن كلام في الهواء لاحسيب ولا رقيب هذي وزارة الموارد البشرية وأغلب الوزارات كلامهم وقراراتهم في الهواء مافي تطبيق ماأقول الا الله يعاقب كل من خان الأمانه عاجل غير آجل
7UP
بعد فيها فتوى , كفاية صحويه
؟؟
ماضر الاسلام شي مسكين
عابر سبيل
يابهيم انت وياه من جابك للدنيا ؟

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