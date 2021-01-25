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تراجع أسعار الذهب في المملكة

Time منذ 3 ساعات
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تراجع أسعار الذهب في المملكة

وكالات (صدى):
تراجعت أسعار الذهب في المملكة اليوم الإثنين 25 يناير 2021، بشكل طفيف.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة 223.65 ريال (59.64 دولار)، مقابل 223.94 ريال (59.69 دولار)، أمس.

كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 205.01 ريال (54.67 دولار)، مقابل نحو 205.28 ريال (54.72 دولار)، أمس الأحد.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 عند 195.69 ريال (52.18 دولار)، مقارنة بنحو 195.95 ريال (52.23 دولار)، خلال تعاملات أمس.

أما جرام الذهب عيار 14 فسجل نحو 130.46 ريال (34.79 دولار)، مقابل نحو 130.63 ريال (34.82 دولار)، أمس، وهذه الأسعار قبل احتساب “مصنعية” البائع.

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المملكة
الذهب
أسعار الذهب

أحدث التعليقات

رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله ***
فايز المقيبل
نسأل الله العفو العافية وليه مايقسم ثروته عليهم وينهي الخلاف احسن مايتنازعون بعد موته بعد عمر طويل يارب الدنيا مليئة بالمشاكل يالله حسن الختام يارب
خالد
الخمر شكله قوي
ابومحمد
سؤال للجميع وش فائدة التحليل بعد المباراة وانت تشاهد وتسمع انك ظلمت. والسؤال الثاني. ماتلاحظون أن متعه وحلاه المباراة عند الرجوع للفار تنتهي تمامآ وتجي بعدها إصابات وشد وضياع في التركيز لبعض الاعبين بعد التأخير الذي لا مبرر له. والسؤال الثالث. تدرون ان حكام الرايه للخط مالهم داعي المباراة يقودها الحكم الساحه والفار. بدليل حتى لو رفع الرايه يرجع للفار.
واضح*** وصريح***
الله يعين.

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