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القيادة تهنئ رئيس الهند بذكرى يوم الجمهورية لبلاده

Time منذ ساعة
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القيادة تهنئ رئيس الهند بذكرى يوم الجمهورية لبلاده

الرياض (صدى):
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس رام ناث كوفيند، رئيس جمهورية الهند، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية الهند الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس رام ناث كوفيند، رئيس جمهورية الهند، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية الهند الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

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خادم الحرمين
الهند
الملك سلمان
القيادة

أحدث التعليقات

؟؟
الموضوع فيه نصب واحتيال لكسب المال بطريقه ملتويه
faeiz1122
قبل لاأدخل الخبر عرفت أن كلام في الهواء لاحسيب ولا رقيب هذي وزارة الموارد البشرية وأغلب الوزارات كلامهم وقراراتهم في الهواء مافي تطبيق ماأقول الا الله يعاقب كل من خان الأمانه عاجل غير آجل
7UP
بعد فيها فتوى , كفاية صحويه
؟؟
ماضر الاسلام شي مسكين
عابر سبيل
يابهيم انت وياه من جابك للدنيا ؟

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