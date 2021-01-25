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3 أبناء يرفعون قضية حجر ضد والدهم لتبرعه لجهات خيرية

Time منذ 46 دقيقة
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3 أبناء يرفعون قضية حجر ضد والدهم لتبرعه لجهات خيرية

الرياض (صدى):
شهدت المملكة قيام رجل أعمال بالتقدم لمكتب محاماة لرفع قضية عقوق ضد أبنائه الثلاثة، الذين هددوا بالحجر عليه بعدما تبرع بنصف أملاكه لجهات خيرية، قائلين أنه يعاني من الزهايمر وغير مؤهل.

وأكد الأب أن أبناءه مستمرون في تهديده، إما بالتنازل عن فكرته أو رفع قضية حجر عليه، بحجة أنه ليس مؤهلا لإدارة أملاكه، متخذين فرصة إصابته بنوبة نسيان بعد تعرضه لحادث مروري قبل عامين، وأدت لحدوث مشاكل صحية مدعين بأنه أصيب بالزهايمر، بحسب صحيفة "الوطن" .

ومن جانبه، أوضح المستشار القانوني صالح عبد السلام، أن غالبية قضايا الحجر المرفوعة على الوالدين تكون نتيجة جشع الأبناء، لذلك حين ترفع هذه القضايا يطلب إحضار تقرير طبي عن حالة الأب أو الأم، من جهة مختصة معترف بها، من مستشفى حكومي، يثبت أن أحد الوالدين فاقد الأهلية.

Time واتساب
المملكة
تبرع
حجر
عقوق
جهات خيرية

أحدث التعليقات

؟؟
الموضوع فيه نصب واحتيال لكسب المال بطريقه ملتويه
faeiz1122
قبل لاأدخل الخبر عرفت أن كلام في الهواء لاحسيب ولا رقيب هذي وزارة الموارد البشرية وأغلب الوزارات كلامهم وقراراتهم في الهواء مافي تطبيق ماأقول الا الله يعاقب كل من خان الأمانه عاجل غير آجل
7UP
بعد فيها فتوى , كفاية صحويه
؟؟
ماضر الاسلام شي مسكين
عابر سبيل
يابهيم انت وياه من جابك للدنيا ؟

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