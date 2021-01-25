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بالفيديو.. حكم إسعاف الرجل للمرأة إذا تعرضت لحادث مروري

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. حكم إسعاف الرجل للمرأة إذا تعرضت لحادث مروري

علي القحطاني (صدى):
أوضح أستاذ الفقه المقارن الدكتور سعد السبر حكم تقديم الرجل إسعافات للمرأة حال تعرضها لحالة طبية طارئة كحادث مروري.

وقال السبر خلال لقائه ببرنامج "يستفتونك" على قناة "الرسالة" إن الضرورات تبيح المحرمات ولكن هذه القاعدة ليست مطلقة، وأهل العلم وضعوا لها ضوابط، مشيرًا أن الضرورة تقدر بقدرها ومن الخطأ أن نجعلها ضرورة في كل شيء.

وأضاف "، أنه في حالة وقوع حـادث مروري فإن القاعدة هنا لا ضرر ولا ضرار، ويجب استنقاذ النفس ويعفى الشخص من كل المسائل لإنقاذ تلك الروح.

وأشار إلى أنه يجب على كل مسلم ومسلمة إذا رأوا غيرهم بحاجة للإنقاذ أن يسارعوا في ذلك وليس عليهم ذنب.

Time واتساب
المرأة
حكم
حادث مروري
إسعاف
سعد السبر

أحدث التعليقات

؟؟
الموضوع فيه نصب واحتيال لكسب المال بطريقه ملتويه
faeiz1122
قبل لاأدخل الخبر عرفت أن كلام في الهواء لاحسيب ولا رقيب هذي وزارة الموارد البشرية وأغلب الوزارات كلامهم وقراراتهم في الهواء مافي تطبيق ماأقول الا الله يعاقب كل من خان الأمانه عاجل غير آجل
7UP
بعد فيها فتوى , كفاية صحويه
؟؟
ماضر الاسلام شي مسكين
عابر سبيل
يابهيم انت وياه من جابك للدنيا ؟

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