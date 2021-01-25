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صورة قديمة لرجل يقف بجانب قصر إمارة نجران
منذ ساعة
634
1
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أحدث التعليقات
؟؟
الموضوع فيه نصب واحتيال لكسب المال بطريقه ملتويه
faeiz1122
قبل لاأدخل الخبر عرفت أن كلام في الهواء لاحسيب ولا رقيب هذي وزارة الموارد البشرية وأغلب الوزارات كلامهم وقراراتهم في الهواء مافي تطبيق ماأقول الا الله يعاقب كل من خان الأمانه عاجل غير آجل
7UP
بعد فيها فتوى , كفاية صحويه
؟؟
ماضر الاسلام شي مسكين
عابر سبيل
يابهيم انت وياه من جابك للدنيا ؟
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