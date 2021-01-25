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ما لا تعرفه عن المرأة الوحيدة التي حضرت اجتماع ولي العهد

Time منذ 40 دقيقة
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ما لا تعرفه عن المرأة الوحيدة التي حضرت اجتماع ولي العهد

الرياض (صدى):
لفت حضور إحدى السيدات الاجتماع الذي عقد مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- الأنظار، حيث تساءل الكثير عن هويتها ومنصبها.

والسيدة هي " شيهانة العزاز " تشغل منصبي المستشار القانوني العام، والأمين العام لمجلس الإدارة في صندوق الاستثمارات العام منذ 2018.

والسيدة شيهانة حاصلة على البكالريوس في القانون من جامعة " درهام " في بريطانيا، وسبق أن عملت مديرا للصفقات التجارية بإدارة الشؤون القانونية عام 2017.

والعزاز هي المرأة الوحيدة التي حضرت الاجتماع، وكانت مجلة " فوربس الشرق الأوسط " اختارتها ضمن قائمة أقوى 100 سيدة أعمال.

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الرياض
ولي العهد

أحدث التعليقات

سلطان
هذا مرتد لعنه الله واخزاه دنيا واخرة وهذه اثار العوائل التي لا تهتم بدينها الأسلام نسوه فنسيهم الله ولهم خزي الدنيا والأخرة عياذَ با الله من ذلك.
مواطن نزية
الله المستعان لو عقار كان عوض بملايين الريالات كم الأنسان رخص في بلدنا
نسال الله العفو والعافيه
ابو عمار
طيب ايش المشكله
ابو عمار
الله يرحمها و يغفر لها

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