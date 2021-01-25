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للزوجة حق فسخ النكاح حال غياب زوجها عنها

Time منذ 50 دقيقة
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للزوجة حق فسخ النكاح حال غياب زوجها عنها

الرياض (صدى):
كشفت مصادر عن حالات الخلع بالتراضي بين الزوجين دون الحاجة لحكم قضائي، بموجب مشروع النظام الجديد للأحوال الشخصية الذي يجري دراسته.

وتفسخ المحكمة عقد الزواج بناء على طلب الزوجة إذا امتنع زوجها عن الإنفاق، أو ادعى الإعسار بالنفقة الواجبة، ولها أن تطلب فسخ العقد فورًا، بحسب عكاظ.

وبموجب مشروع النظام الجديد، سيكون للزوجة حق طلب فسخ النكاح بسبب غياب زوجها ما لم تكن غيبته لعمل.

وللزوجة طلب فسخ النكاح بسبب فقد زوجها أو غيابه بعد مضي مدة تقدرها المحكمة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين من تاريخ تغيبه.

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الرياض

أحدث التعليقات

سلطان
هذا مرتد لعنه الله واخزاه دنيا واخرة وهذه اثار العوائل التي لا تهتم بدينها الأسلام نسوه فنسيهم الله ولهم خزي الدنيا والأخرة عياذَ با الله من ذلك.
مواطن نزية
الله المستعان لو عقار كان عوض بملايين الريالات كم الأنسان رخص في بلدنا
نسال الله العفو والعافيه
ابو عمار
طيب ايش المشكله
ابو عمار
الله يرحمها و يغفر لها

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