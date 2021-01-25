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" يحق للزوجة الامتناع عن بيت الزوجية حتى تقبض مهرها " ملامح النظام الجديد للأحوال الشخصية

Time منذ 10 دقائق
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" يحق للزوجة الامتناع عن بيت الزوجية حتى تقبض مهرها " ملامح النظام الجديد للأحوال الشخصية

الرياض (صدى):
تعكف الجهات المختصة على مراجعة وإعداد مشروع نظام الأحوال الشخصية لإقراره.

ويتضمن مشروع النظام آليات الزواج والخطوبة، وأركان العقد وشروط صحته، وحقوق الزوجين، النفقة، إثبات النسب، الفرقة بين الزوجين، الطلاق، الخلع، فسخ النكاح، وغيرها.

وبموجب المادة التاسعة من النظام فيمنع توثيق عقد الزواج ما لم يتم الزوجان 18 عاماً، وللمحكمة أن تأذن بزواج من لم يتم الـ18 من عمره ذكراً كان أو أنثى إذا كان بالغاً، بعد التحقق من مصلحته في الزواج.

كما يشترط رضا الزوجين لصحة عقد الزواج، الإيجاب من الولي، شهادة شاهدين، وألا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريماً مؤبداً أو مؤقتاً، بحسب عكاظ.

ويحق للزوجة الامتناع عن دخول بيت الزوجية حتى تقبض مهرها ويُهيأ لها المسكن، وإذا رضيت بالدخول قبل أن تقبض مهرها فيصبح دينا في ذمة الزوج.

وتفسخ المحكمة عقد زواج الزوجة التي لم يتم الدخول بها بناء على طلبها لعدم أداء الزوج مهرها إذا انتهى الأجل الذي حددته المحكمة لأداء المهر ولم يؤده.

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الرياض

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
ثقل الذرة العددي الممثل لوحدة العنصر مرتبط بحجم الذرة الفراغي الممثل لوحدة الذرة ووحدة العنصر كمركز ومحيط ثقالي مغناطيسي ممثل بعدد ذرات العنصر ممثل لدرجة الكتلة العددية الممثلة بمجموع وحدات العناصر .. بالمناسبة فإن كل حرف يكتب بكلمة غير أن الحرف الأول هو الأساس المعتمد في تمثيل كلمة الحرف
عاشق
على مسؤولي هذا النادي جماهير واعلام المسمي بهتان وزور نادي الوطن ان يحترموا انفسهم عندما يتكلمون عن النصر والا نرسل لكم الجوزات لم يبقي منكم احد في النادي او المدرجات نادي الافارقة
ابو محمد
الله لاتبلانا القضاي كثير واشكال وانواع ب التحرش قبل فترا قريب تم اعلانها في الصحف بنات يستغل في البتزاز الشباب عشان يدفع فلوس وهو ساكت والعكس بس خلك في الحلال افضل وابعد عن الحرام اكثر الي في الشوارع كله مرض ايدز وينقل العدو لك وراح مستقبلك وافهم يا فهيم
سعد الراشدي
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