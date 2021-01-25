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إخواني يطلب موظفا يدعم المثليين جنسيا

Time منذ ساعتين
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إخواني يطلب موظفا يدعم المثليين جنسيا

واشنطن (صدى):
نشر الإخواني المصري محمد سلطان المتواجد في أمريكا، إعلانا لوظيفة شاغرة، تطلب فيها منظمة " هيومن رايتس ووتش " الأمريكية الحقوقية موظف مُدرب لدعم المثليين جنسيا.

ويُعد محمد سلطان، الحاصل على الجنسية الأمريكية، أحد أبرز شباب الجماعة الإرهابية، وهو نجل القيادي الإخواني صلاح سلطان، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، المحكوم عليه بالسجن المؤبد، في قضية غرفة عمليات رابعة.

الجدير بالذكر أنه تم القبض على محمد سلطان، في 28 أغسطس 2013، و3 آخرين، وبحوزتهم خرائط لحرق أقسام الشرطة المصرية، وتم ترحيله في 2015 إلى الولايات المتحدة، بعد تنازله عن الجنسية المصرية.

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
ثقل الذرة العددي الممثل لوحدة العنصر مرتبط بحجم الذرة الفراغي الممثل لوحدة الذرة ووحدة العنصر كمركز ومحيط ثقالي مغناطيسي ممثل بعدد ذرات العنصر ممثل لدرجة الكتلة العددية الممثلة بمجموع وحدات العناصر .. بالمناسبة فإن كل حرف يكتب بكلمة غير أن الحرف الأول هو الأساس المعتمد في تمثيل كلمة الحرف
عاشق
على مسؤولي هذا النادي جماهير واعلام المسمي بهتان وزور نادي الوطن ان يحترموا انفسهم عندما يتكلمون عن النصر والا نرسل لكم الجوزات لم يبقي منكم احد في النادي او المدرجات نادي الافارقة
ابو محمد
الله لاتبلانا القضاي كثير واشكال وانواع ب التحرش قبل فترا قريب تم اعلانها في الصحف بنات يستغل في البتزاز الشباب عشان يدفع فلوس وهو ساكت والعكس بس خلك في الحلال افضل وابعد عن الحرام اكثر الي في الشوارع كله مرض ايدز وينقل العدو لك وراح مستقبلك وافهم يا فهيم
سعد الراشدي
ابو فهد صباح الخير تناسينا مهزوم أسيا من إيران أضعف فريق نام اسيا صعبه قويه
سعد الراشدي
ابو فهد صباح الخير تناسينا مهزوم أسيا من إيران أضعف فريق نام اسيا صعبه قويه

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