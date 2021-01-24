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إخواني يطلب موظفا يدعم المثليين جنسيا

Time منذ 41 دقيقة
Views 1571
إخواني يطلب موظفا يدعم المثليين جنسيا

القاهرة (صدى):
نشر الإخواني المصري محمد سلطان المتواجد في أمريكا، إعلانا لوظيفة شاغرة، تطلب فيها منظمة " هيومن رايتس ووتش " الأمريكية الحقوقية موظف مُدرب لدعم المثليين جنسيا.

ويُعد محمد سلطان، الحاصل على الجنسية الأمريكية، أحد أبرز شباب الجماعة الإرهابية، وهو نجل القيادي الإخواني صلاح سلطان، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، المحكوم عليه بالسجن المؤبد، في قضية غرفة عمليات رابعة.

الجدير بالذكر أنه تم القبض على محمد سلطان، في 28 أغسطس 2013، و3 آخرين، وبحوزتهم خرائط لحرق أقسام الشرطة المصرية، وتم ترحيله في 2015 إلى الولايات المتحدة، بعد تنازله عن الجنسية المصرية.

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أحدث التعليقات

سعد الراشدي
ابو فهد صباح الخير تناسينا مهزوم أسيا من إيران أضعف فريق نام اسيا صعبه قويه
سعد الراشدي
ابو فهد صباح الخير تناسينا مهزوم أسيا من إيران أضعف فريق نام اسيا صعبه قويه
د محمد ماجد بخش
الجزيء تكون الذرة الممثلة له عي الذرة المركزية ونستطيع القول بأن كل ذرة في الحزيء يمكن أن تمثل له ولكن يفضل تمثيل الذرة الوسطية لأنها الذرة الاثقل في الغالب
ابو يزن
اي بنت فيها المواصفات فرصتها تأخذه استثمار مثل خلها تسفط فلوسه كله مثل المصرية ااي شفطت فلوس صالح كامل هههههههه شكلها ماصدقت ان مات عشان تاخذ راحتها.
ابو يزن
اي بنت فيها المواصفات فرصتها تأخذه استثمار مثل خلها تسفط فلوسه كله مثل المصرية ااي شفطت فلوس صالح كامل هههههههه شكلها ماصدقت ان مات عشان تاخذ راحتها.

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