إخواني يطلب موظفا يدعم المثليين جنسيا

القاهرة (صدى):
نشر الإخواني المصري محمد سلطان المتواجد في أمريكا، إعلانا لوظيفة شاغرة، تطلب فيها منظمة " هيومن رايتس ووتش " الأمريكية الحقوقية موظف مُدرب لدعم المثليين جنسيا.
ويُعد محمد سلطان، الحاصل على الجنسية الأمريكية، أحد أبرز شباب الجماعة الإرهابية، وهو نجل القيادي الإخواني صلاح سلطان، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، المحكوم عليه بالسجن المؤبد، في قضية غرفة عمليات رابعة.
الجدير بالذكر أنه تم القبض على محمد سلطان، في 28 أغسطس 2013، و3 آخرين، وبحوزتهم خرائط لحرق أقسام الشرطة المصرية، وتم ترحيله في 2015 إلى الولايات المتحدة، بعد تنازله عن الجنسية المصرية.