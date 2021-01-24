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أول تعليق من الحقيل بعد تعيينه وزيرًا للشؤون البلدية والقروية والإسكان

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أول تعليق من الحقيل بعد تعيينه وزيرًا للشؤون البلدية والقروية والإسكان

الرياض (صدى):
رفع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله - على صدور الأمر الملكي بتعيينه وزيرًا للشؤون البلدية والقروية والإسكان، بعد ضم وزارتي البلدية والقروية و" الإسكان ".

وقال الحقيل: " أرفع أسمى آيات الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله – على الثقة الغالية، راجيًا من الله أن يوفقني وزملائي في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتنفيذ أوامر وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، لإنجاح الخطط والأهداف الرامية إلى تنمية الوطن ورفاهية المواطن في جميع مناطق المملكة وفق رؤية 2030 ".

وأوضح معاليه أن قطاعي الإسكان والبلديات من القطاعات المهمة والحيوية التي تمس حياة المواطنين، وأولت رؤية المملكة 2030 اهتماماً كبيراً بهما ضمن برامجها، لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين كافة في هذا الوطن المعطاء، مشدداً على مواصلة الجهد والعمل خلال الفترة المقبلة لتحقيق المزيد من المنجزات الوطنية بما يصبّ في خدمة الوطن والمواطن.

يُذكر أن الحقيل تولى حقيبة الإسكان في 2015، ثم عُيِّن وزيراً مكلفاً لوزارة الشؤون البلدية والقروية "سابقاً" في 25 فبراير من العام الماضي 2020.

وحصل على شهادة الزمالة المحاسبية الأمريكية في نيو مكسيكو عام 1999، وماجستير إدارة أعمال MBA من جامعة الينوي أربانا عام 1998- 1999، وبرنامج تطوير التنفيذيين PED من المعهد الدولي للتطوير الإداري IMD - لوزان - سويسرا عام 2007، كما حصل على بكالوريوس محاسبة من جامعة الملك سعود.

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خادم الحرمين الشريفين
الأمر الملكي
ماجد بن عبدالله الحقيل
وزيرًا للشؤون البلدية

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يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
‏الاهلي ينتصر رغم انف التحكيم الف مليون مبروك للامه الاهلاويه 💚 مجزرة تحكيميه بقيادة سلطان الحربي وبغياب هداف الفريق روح الاهلي تحضر وتهزم غرفة الفار دق خشوم يا ملكي💚💪👌
بلبل البحر
الله يغفر لها ولأبيها ويرحمهما
بلبل البحر
الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاه به/ يا ولي الاسلام وأهله مسكنا بالاسلام حتى نلقاك عليه/ سبحان الله ما له من اسمه نصيب
اسيرالاقدار
قرارات مع وقف التنفيذ للاسف قم بس قم . قرقر كثير تنفيذ نهي
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. سيلاقيان عقابهما الرادع الباتع القاطع ...

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