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السيرة الذاتية لـ " المبارك " بعد تعيينه محافظا للبنك المركزي بأمر ملكي 

Time منذ 11 دقيقة
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السيرة الذاتية لـ " المبارك " بعد تعيينه محافظا للبنك المركزي بأمر ملكي 

الرياض (صدى):
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز؛ أمرًا ملكيًا بتعيين الدكتور فهد المبارك محافظًا للبنك المركزي " ساما " .

وشغل فهد المبارك  منصب وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء، والشربا أو المبعوث الدبلوماسي للمملكة لدى مجموعة العشرين.

وتولى فهد المبارك منصب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي لقرابة 6 سنوات (2011 – 2016)، كما شغل منصب عضو مجلس الشورى خلال الفترة من 1999 وحتى عام 2005، تسلم خلالها أيضًا رئاسة مجلس إدارة شركة السوق المالية خلال الفترة بين 2003 و2011.

وكان المبارك قبل ذلك عضوًا في مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية في الفترة من 1998 وحتى 2003، ورئيس مجلس إدارة شركة مورغان ستانلي  (2005 – 2011)، وعضو مجلس إدارة شركة مجموعة “الملز” المالية (2000 – 2002).

وعمل فهد المبارك مديرًا عامًا لشركة رنا للاستثمار من 1992 وحتى 2000، وعضو مجلس إدارة “ العالمية للتأمين ” بين 1996 و1997.

ويحمل فهد المبارك درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال منذ عام 1991 من جامعة هيوستن بالولايات المتحدة الأميركية، كما حصل على 3 شهادات ماجستير في تخصصات المحاسبة المالية والضرائب، وإدارة الأعمال، من الجامعة نفسها في عامي 1989 و1990 على التوالي.

وحاز فهد المبارك على درجة الماجستير في الهندسة الصناعية من جامعة ساوثرن ميثوديست في الولايات المتحدة في عام 1982، وذلك بعد أن حاز على البكالوريوس في الهندسة المدنية من الجامعة نفسها في عام 1981.

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خادم الحرمين الشريفين
أمر ملكي
السيرة الذاتية
محافظا للبنك المركزي
الدكتور فهد المبارك

أحدث التعليقات

ابو منى
اكل تراب يالشيعي
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يشفيهم ويعافيهم
ابو احمد
المفروض يشطب من الاعلام... لايحترم الكبار هذا الأعوج
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه أهم شي دون عملية تجميل شكل قلبه مدبول من الي يشوفه عاد فرصه إلى يلهثنه ورا الفلوس راتب شهري 50 الف ولا راتب القاضي أو دكتور محاضر حاح من عقلك
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب مبروووك

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