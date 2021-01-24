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رجل أعمال " ستيني " يبحث عن عروس بمهر مليون ريال وراتب شهري 50 ألف 

Time منذ 17 دقيقة
Views 1645
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رجل أعمال " ستيني " يبحث عن عروس بمهر مليون ريال وراتب شهري 50 ألف 

الرياض (صدى):
انتشر إعلان للزواج على نطاق واسع بين المواطنين الذين أظهروا اهتمامهم بما ورد فيه، حيث تضمن  شروط وامتيازات الرجل الراغب في الزواج من مواطنة عشرينية.

وجاء نص الإعلان كالتالي: " رجل أعمال سعودي عايش بلندن عمره 60 سنة، غير متزوج وبصحة جيدة، يرغب في الزواج من المملكة من 20-23 سنة، مثقفة دون أي عملية تجميل، استعداد للسفر الدائم بين لندن ونيويورك ودبي وجدة والرياض، الإقامة أغلب الوقت لندن، المهر مليون ريال وراتب شهري 50 ألف ريال " .

ووفقا لما ورد في الإعلان فإنه سيتم التواصل خلال أسبوع بمن وقع عليها الاختيار،ولمن تنطبق عليها الشروط إرسال الإسم كاملاً وصورة شخصية حديثة مع رقم الجوال والعمر والطول والوزن ومستوى الدراسة.

وأشعل إعلان الزواج جدلا واسعا بين متداوليه، حيث تم التفاعل معه بصور ساخرة وطريفة.

Time واتساب
زواج
مهر
رجل أعمال
راتب شهري

أحدث التعليقات

ابو منى
اكل تراب يالشيعي
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يشفيهم ويعافيهم
ابو احمد
المفروض يشطب من الاعلام... لايحترم الكبار هذا الأعوج
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه أهم شي دون عملية تجميل شكل قلبه مدبول من الي يشوفه عاد فرصه إلى يلهثنه ورا الفلوس راتب شهري 50 الف ولا راتب القاضي أو دكتور محاضر حاح من عقلك
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب مبروووك

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