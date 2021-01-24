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تأجيل مباراة العين والباطن بسبب أزمة الطيران

Time منذ 19 دقيقة
Views 1334
تأجيل مباراة العين والباطن بسبب أزمة الطيران

ماجد محمد (صدى):
قررت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين تأجيل مباراة العين والباطن بالجولة الـ15 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال برنامج الدوري مع وليد أن لجنة المسابقات أجلت اللقاء ليوم الثلاثاء 26 يناير؛ بسبب معاناة نادي العين من أزمة طيران طارئة جعلته لا يغادر من الباحة إلى حفر الباطن اليوم الأحد، مشيرا إلى أن مسؤولي العين حاولوا بكل الطرق التواصل مع ناقل آخر وشركة طيران أخرى لنقل الفريق من الباحة لـ حفر الباطن ولكن دون جدوى.

وأضاف أن الإدارة أبلغت لجنة المسابقات في رابطة الدوري، التي وافقت على التأجيل ليوم الثلاثاء.

Time واتساب
العين
الباطن
لجنة المسابقات

أحدث التعليقات

ابو منى
اكل تراب يالشيعي
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يشفيهم ويعافيهم
ابو احمد
المفروض يشطب من الاعلام... لايحترم الكبار هذا الأعوج
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه أهم شي دون عملية تجميل شكل قلبه مدبول من الي يشوفه عاد فرصه إلى يلهثنه ورا الفلوس راتب شهري 50 الف ولا راتب القاضي أو دكتور محاضر حاح من عقلك
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب مبروووك

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