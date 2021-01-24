تأجيل مباراة العين والباطن بسبب أزمة الطيران

ماجد محمد (صدى):
قررت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين تأجيل مباراة العين والباطن بالجولة الـ15 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال برنامج الدوري مع وليد أن لجنة المسابقات أجلت اللقاء ليوم الثلاثاء 26 يناير؛ بسبب معاناة نادي العين من أزمة طيران طارئة جعلته لا يغادر من الباحة إلى حفر الباطن اليوم الأحد، مشيرا إلى أن مسؤولي العين حاولوا بكل الطرق التواصل مع ناقل آخر وشركة طيران أخرى لنقل الفريق من الباحة لـ حفر الباطن ولكن دون جدوى.
وأضاف أن الإدارة أبلغت لجنة المسابقات في رابطة الدوري، التي وافقت على التأجيل ليوم الثلاثاء.